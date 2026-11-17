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Resumen: La Audiencia Provincial de Asturias condenó a once meses de prisión por un delito de odio al responsable de los insultos racistas contra Kylian Mbappé en el Oviedo-Real Madrid del 24 de agosto de 2025. La cárcel quedó suspendida con restricciones de acceso a estadios. La condena incluye multa e inhabilitación.

El Real Madrid informó este martes 17 de noviembre que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias condenó a once meses de prisión al responsable de los insultos racistas contra Kylian Mbappé durante el partido frente al Real Oviedo del 24 de agosto de 2025, disputado en el estadio Carlos Tartiere.

La decisión corresponde a una sentencia de conformidad por un delito de odio. Sin embargo, la pena de prisión quedó suspendida bajo condiciones: el club explicó que el condenado no podrá acudir durante dos años a estadios de fútbol en los que se celebren competiciones deportivas oficiales. Por tanto, la condena anunciada no implica su ingreso inmediato a la cárcel.

El fallo incluye una multa económica y penas de inhabilitación. El conjunto madrileño, que participó en el proceso como acusación particular, comunicó la resolución mediante un pronunciamiento en su página web y recordó otros casos de racismo contra sus futbolistas que también han terminado en condenas penales.

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La condena por los insultos racistas a Mbappé

Los hechos juzgados ocurrieron desde la tribuna del Carlos Tartiere durante la visita del Real Madrid al conjunto asturiano. Se trata, entonces, de un episodio de agosto de 2025 cuya resolución judicial fue anunciada ahora, no de una agresión registrada en un encuentro reciente.

De acuerdo con la información de LaLiga recogida por Europa Press, el procedimiento comenzó con una denuncia de la organización del fútbol profesional español, a la que posteriormente se adhirió el Real Madrid. Entre las pruebas aportadas por LaLiga estuvo un informe pericial de lectura de labios, utilizado para esclarecer lo sucedido en el estadio.

La misma información señala que el acusado reconoció su culpabilidad y que el tribunal tuvo en cuenta una atenuante de embriaguez. La condena se enmarca en el delito de odio previsto en el artículo 510.2.a) del Código Penal español.

Multa, inhabilitación y restricciones de acceso

Además de los once meses de prisión, Europa Press detalló que la sanción económica corresponde a seis meses de multa, con una cuota de ocho euros diarios. También se impuso una inhabilitación de tres años y once meses para ejercer profesiones u oficios educativos, docentes, deportivos o relacionados con actividades de tiempo libre.

Sobre la suspensión de la cárcel, la agencia explicó que las condiciones propuestas por las acusaciones y aceptadas por el condenado incluyen la prohibición de entrar a estadios de LaLiga y de acercarse al futbolista. El comunicado del Real Madrid precisa el plazo de dos años sin acudir a recintos con competiciones oficiales de fútbol.

El reconocimiento de los hechos permitió una sentencia de conformidad. Según la información de agencias publicada por El País, el acusado asumió su responsabilidad en una audiencia preliminar celebrada este martes ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias.

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Otros procesos por racismo en el fútbol español

LaLiga presentó esta resolución como la duodécima sentencia obtenida por racismo en el fútbol español, de acuerdo con el reporte de Europa Press. La organización destacó su participación en el procedimiento y la aportación de pruebas para que los hechos denunciados pudieran ser examinados judicialmente.

Por su parte, el Real Madrid recordó que ya se han dictado condenas por insultos racistas contra jugadores de su plantilla en los estadios de Mestalla, Son Moix, Vallecas y José Zorrilla. El club no presentó esos antecedentes como parte de este mismo proceso, sino como otros fallos relacionados con ataques discriminatorios sufridos por sus futbolistas.

La institución añadió que mantiene su intervención como acusación particular en otros procedimientos por hechos similares y reiteró su postura contra el racismo en el fútbol y en el deporte. En el caso de Mbappé, la resolución anunciada reúne la condena penal, las inhabilitaciones y las condiciones que permiten suspender el cumplimiento de la pena de prisión.