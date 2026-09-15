Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    «Llegó el momento»: James Rodríguez anuncia su retiro oficial de la Selección Colombia

    Con palabras cortas pero cargadas de sentimiento, el zurdo cucuteño le dijo adiós a la afición que lo acompañó durante más de una década

    Publicado por: SoloDuque

    «Llegó el momento»: James Rodríguez anuncia su retiro oficial de la Selección Colombia

    Resumen: El histórico mediocampista y actual capitán del combinado nacional, James Rodríguez, confirmó a través de sus redes sociales que no vestirá más la camiseta de la Selección Colombia, cerrando así uno de los ciclos más brillantes en la historia del fútbol del país.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- El fútbol colombiano se despide de una de sus más grandes leyendas. A través de un sentido mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), James Rodríguez anunció oficialmente su retiro de la Selección Colombia, marcando el fin de una era para el equipo nacional del cual era capitán.

    james retiro3

    El emotivo mensaje de despedida

    Con palabras cortas pero cargadas de sentimiento, el zurdo cucuteño le dijo adiós a la afición que lo acompañó durante más de una década.

    «Llegó el momento», inició escribiendo el ’10’. «Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre».

    james retiro1

    El legado del ’10’

    James deja un vacío difícil de llenar. Durante su trayectoria con la ‘Tricolor’, se consolidó no solo como el líder y capitán del equipo, sino como uno de los mejores volantes del mundo en su momento de mayor esplendor.

    Su hito más recordado, sin duda, será su legendaria participación en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, donde hizo historia al coronarse como la Bota de Oro del torneo tras anotar seis goles, incluyendo el inolvidable tanto de volea contra Uruguay, el cual le valió el Premio Puskás.

    Hoy, el país le dice adiós al jugador que le devolvió la ilusión a toda una generación y llevó la bandera de Colombia a lo más alto del fútbol mundial.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.