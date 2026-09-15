«Llegó el momento»: James Rodríguez anuncia su retiro oficial de la Selección Colombia

Resumen: El histórico mediocampista y actual capitán del combinado nacional, James Rodríguez, confirmó a través de sus redes sociales que no vestirá más la camiseta de la Selección Colombia, cerrando así uno de los ciclos más brillantes en la historia del fútbol del país.

Minuto30.com .- El fútbol colombiano se despide de una de sus más grandes leyendas. A través de un sentido mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), James Rodríguez anunció oficialmente su retiro de la Selección Colombia, marcando el fin de una era para el equipo nacional del cual era capitán.

El emotivo mensaje de despedida

Con palabras cortas pero cargadas de sentimiento, el zurdo cucuteño le dijo adiós a la afición que lo acompañó durante más de una década.

«Llegó el momento», inició escribiendo el ’10’. «Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre».

El legado del ’10’

James deja un vacío difícil de llenar. Durante su trayectoria con la ‘Tricolor’, se consolidó no solo como el líder y capitán del equipo, sino como uno de los mejores volantes del mundo en su momento de mayor esplendor.

Su hito más recordado, sin duda, será su legendaria participación en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, donde hizo historia al coronarse como la Bota de Oro del torneo tras anotar seis goles, incluyendo el inolvidable tanto de volea contra Uruguay, el cual le valió el Premio Puskás.

Hoy, el país le dice adiós al jugador que le devolvió la ilusión a toda una generación y llevó la bandera de Colombia a lo más alto del fútbol mundial.