¡Se acabó una era! Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal tras 23 años

Resumen: Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retiro de la selección de Portugal a los 41 años, tras 23 años, 234 partidos y 146 goles, cifras récord del fútbol internacional. En un video publicado en sus redes sociales, el delantero aseguró que «llegó el día de devolver la camiseta número siete». Su despedida llega tras el conflicto con el técnico Jorge Jesus, que le costó una sanción de 30 días y una multa de 255 euros. La Federación Portuguesa de Fútbol anunció que prepara un homenaje a su capitán.

Cristiano Ronaldo puso fin este jueves a una de las historias más grandes del fútbol de selecciones. El delantero portugués, de 41 años, anunció su retiro definitivo del equipo de su país mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que aseguró que «llegó el día de devolver la camiseta número siete» tras 23 años vistiéndola.

«Portugal estará sempre em mim» («Portugal estará siempre en mí»), escribió además el astro en su cuenta de X, donde compartió el emotivo mensaje con el que se despide del combinado luso, del que es capitán y máximo referente histórico.

«Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo», expresó Cristiano.

«Hoy ha llegado el momento de pasarla al futuro. No ha sido una decisión fácil, porque algunas decisiones no se toman únicamente con la mente, sino también con el corazón. Un viaje que comenzó en agosto de 2003 y que cambió mi vida para siempre ha llegado a su fin», añadió el madeirense.

Cifras de leyenda

Cristiano se retira de la selección como el máximo goleador en la historia del fútbol internacional masculino: 146 goles en 234 partidos, ambos récords mundiales. Su debut absoluto fue el 20 de agosto de 2003, con apenas 18 años, frente a Kazajistán, en una Portugal que todavía disfrutaba de la generación de Luís Figo y Rui Costa.

El delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita, cinco veces ganador del Balón de Oro, disputó seis Copas del Mundo con su país: Alemania 2006, donde alcanzó las semifinales en su mejor actuación, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y América del Norte 2026. El título orbital, sin embargo, quedó como la gran cuenta pendiente de su carrera.

Sus mayores glorias con el equipo de las ‘quinas’ fueron la Eurocopa de 2016, ganada en Francia, y dos Ligas de Naciones. Doce años antes, en 2004, había protagonizado una de las imágenes más recordadas de su juventud: el llanto sobre el césped tras perder en casa la final de la Eurocopa frente a Grecia.

Una despedida marcada por la polémica

El adiós llega tras un final convulso. El pasado 30 de septiembre, Cristiano abandonó la concentración de Portugal después de conocer que no sería titular en el partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca, en plena tensión con el seleccionador Jorge Jesus, quien había sucedido al español Roberto Martínez tras el Mundial de 2026.

Por esa salida, el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) lo sancionó con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, el mínimo previsto en el reglamento. Días después, el delantero rompió el silencio y contó su versión del conflicto con el técnico, a quien acusó de incumplir un acuerdo sobre sus minutos en cancha.

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Pese al distanciamiento, la FPF reaccionó al anuncio con un comunicado en el que se niega a «dejar que esta despedida tenga lugar sin el debido homenaje». «Es nuestro firme y enorme deseo organizar, planificar, participar y colaborar activamente en lo que siempre será un tributo adecuado a la inmensa carrera de Cristiano Ronaldo, en el que los aficionados y el país puedan aplaudir y celebrar, una vez más, al jugador que tanto nos ha dado», señaló la federación.

El podio histórico de los goleadores

Con sus 146 tantos, Cristiano queda en la cima de la tabla histórica de goleadores de selecciones, veinte por encima del argentino Lionel Messi, que también se despidió de la Albiceleste en octubre pasado con 126 goles en 208 partidos. El podio lo completa el iraní Ali Daei, con 108.

Más atrás aparecen el indio Sunil Chhetri (95), el belga Romelu Lukaku (94), el polaco Robert Lewandowski (92) y el inglés Harry Kane (91), los jugadores en actividad que, a la distancia, podrían aspirar a acercarse a las marcas del portugués.

La retirada de Cristiano se produce un día antes de que Portugal anuncie su convocatoria para los partidos de noviembre de la Liga de Naciones, contra Dinamarca como local y frente a Gales como visitante. El delantero, eso sí, no cuelga los botines: seguirá jugando a nivel de clubes con el Al-Nassr, donde mantiene vigente su contrato en el fútbol saudí.

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