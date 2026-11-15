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    • Envigado FC lanza su «manifiesto final» y hoy puede asegurar el regreso a la A

    Envigado FC pidió a Antioquia acompañarlo hoy ante Unión Magdalena, partido en el que puede asegurar el regreso a la Primera División. Juega a las 3:50 p.m.

    Publicado por: SoloDuque

    Jugadores de Envigado FC celebran un gol abrazados
    Foto: Redes Sociales
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    Envigado FC lanza su «manifiesto final» y hoy puede asegurar el regreso a la A

    Resumen: Envigado FC publicó un «manifiesto final» en Instagram para pedir a Antioquia que acompañe al equipo hoy, a las 3:50 p. m., ante Unión Magdalena en el Polideportivo Sur. Si gana, asegura el regreso a la Primera División, según las cuentas de la reclasificación publicadas por El Tiempo.

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    Envigado FC publicó en las últimas horas en su cuenta oficial de Instagram un mensaje al que llamó «Manifiesto final», con el que convoca a los antioqueños a acompañar al equipo en el partido de este domingo ante Unión Magdalena, en el que puede asegurar su regreso a la Primera División del fútbol colombiano.

    Jugadores de Envigado FC celebran un gol abrazados
    Foto: Redes Sociales

    «Llegó la hora. Se terminaron las palabras y el destino nos espera de pie», comienza el texto del club, titulado «¡Antioquia! Para volver a Primera tenemos que estar todos».

    El mensaje describe la imagen que lo acompaña como «un departamento entero avanzando unido»: los niños que sueñan desde las canchas de barrio, las familias que nunca abandonaron al equipo, los héroes que dejaron su huella y cada antioqueño que defiende el escudo.

    El club afirma que Envigado F.C. «no le pertenece únicamente a un municipio» sino «a las montañas que nos vieron nacer, a los 125 municipios» de Antioquia. Recuerda además que durante décadas entregó al país talentos que «hicieron vibrar al mundo entero» y que hoy le pide a la región que «corra a su lado».

    «Si Antioquia cree, no hay barrera que resista. Si Antioquia corre, la gloria es nuestra», agrega el texto, que cierra con la convocatoria al partido: «Nos vemos hoy a las 3:50 p. m. en el Polideportivo Sur frente a Unión Magdalena». El mensaje lo firma como «El orgullo de la Ciudad Señorial».

    Qué se juega Envigado hoy

    El partido corresponde a la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay 2026-II y se juega a las 3:50 de la tarde en el Polideportivo Sur, en Envigado, según la programación de la Dimayor. El partido se transmite por Win Sports.

    De acuerdo con El Tiempo, Envigado, dirigido por el argentino Juan Manuel López, ya ganó el torneo del primer semestre. Si se mantiene primero o segundo en la tabla de reclasificación del año, asegurará el ascenso. Hoy es segundo en esa tabla, con 71 puntos, uno menos que el Deportes Quindío, líder.

    Según ese medio, si Envigado vence a Unión Magdalena por cualquier marcador, el regreso a la A quedaría asegurado: el equipo samario, cuarto en la reclasificación con 65 puntos, se haría inalcanzable, y además se aprovecharía el cruce entre Quindío y Real Cartagena, tercero con 66, pues uno de los dos quedaría por debajo en el acumulado de 2026.

    En el grupo A de los cuadrangulares, Envigado es líder con siete puntos, los mismos del Boca Juniors de Cali, que juega a las 2:00 de la tarde ante Independiente Valle. Unión Magdalena es tercero con cuatro puntos, aún sin victorias en esta fase, y llega obligado a ganar para mantener vivas sus opciones de llegar a la final del semestre, según medios de Santa Marta.

    Lea también: ¡Campeones! Envigado FC se consagra en el Torneo BetPlay y acaricia el regreso a la A

    Los escenarios posibles

    El Tiempo explica que si Envigado gana el torneo del segundo semestre, ascenderá de manera directa, y el otro cupo en la A lo disputarán, en partidos de ida y vuelta, los dos equipos mejor ubicados en la reclasificación.

    El panorama menos favorable para los naranjas sería no ser campeones del segundo semestre y no terminar primeros ni segundos de la tabla anual. En ese caso tendrían que jugar el segundo ascenso, contra el ganador del torneo 2026-II, siempre que este tampoco sea primero o segundo del acumulado, o contra el mejor ubicado de la reclasificación que no tenga título.

    Un llamado a la hinchada

    El llamado del club busca llenar el Polideportivo Sur en una jornada que puede ser decisiva para el regreso del equipo a la máxima categoría, luego de un año en la B. En la publicación, decenas de hinchas respondieron con mensajes de apoyo, entre ellos seguidores de otros equipos antioqueños que dijeron desear ver a Envigado de vuelta en la A.

    El partido se juega esta tarde y los resultados de las otras fechas del cuadrangular pueden cambiar las cuentas. Minuto30 estará atento a lo que ocurra en el Polideportivo Sur.

    También te puede interesar: ¡Hoy es el día de la victoria! Envigado se juega el título del Torneo Betplay en el Polideportivo Sur ante Real Cartagena

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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