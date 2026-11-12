Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 de Catar por seguridad y la FIFA responde

Foto: FIFA

Resumen: Estados Unidos retiró a su selección del Mundial Sub-17 de Catar por motivos de seguridad, citando la alerta de viaje de nivel 3. La FIFA confirmó la decisión, pero señaló que sus evaluaciones de seguridad no han cambiado y mantiene la organización del torneo, previsto del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

Estados Unidos no disputará el Mundial Sub-17 de Catar 2026 por motivos de seguridad. La FIFA confirmó que recibió la decisión de U.S. Soccer de retirar a su selección del campeonato juvenil, mientras la federación estadounidense explicó a sus futbolistas que el bienestar del plantel y del personal es su prioridad. El torneo está previsto del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

La noticia, difundida también por RÉCORD en sus redes sociales, deja al combinado norteamericano fuera de la competencia a pocos días de su inicio. Sin embargo, el organismo rector del fútbol hizo una precisión: sus evaluaciones de seguridad se mantienen sin cambios y no se han producido nuevos acontecimientos que afecten la situación de seguridad alrededor del campeonato.

La alerta de viaje que llevó al retiro de Estados Unidos

En una carta enviada a los jugadores y conocida por la agencia Reuters, U.S. Soccer informó que tomó la difícil decisión de cancelar tanto la concentración previa al Mundial como la participación que tenía planeada en Catar. La comunicación mencionó las circunstancias actuales, la advertencia de viaje de nivel 3 del Departamento de Estado y las directrices relacionadas con el personal de la embajada y sus familias.

Ese nivel de alerta recomienda a los ciudadanos estadounidenses reconsiderar sus viajes. Según la información recogida por Reuters y BBC, el aviso para Catar fue actualizado en octubre por el riesgo de conflicto armado, en medio de las tensiones de la región. La federación utilizó ese contexto como fundamento para cambiar los planes deportivos de su selección juvenil.

El mensaje al plantel insistió en que la protección de los jugadores y del equipo de trabajo estará por encima de la participación en el torneo. También indicó que la decisión sería comunicada a los clubes y pidió a los futbolistas esperar el anuncio de la FIFA antes de hacer comentarios públicos sobre la retirada.

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La FIFA mantiene sus evaluaciones de seguridad

El comunicado de la FIFA reconoce que la determinación estadounidense se adoptó a la luz de la alerta de viaje de nivel 3 que ya estaba vigente. A la vez, el organismo señaló que se seguirán las normas aplicables del campeonato. No anunció en ese texto qué selección podría ocupar la plaza ni detalló una modificación del calendario del grupo.

La entidad sostuvo que la seguridad de los participantes y de los aficionados sigue siendo prioritaria. Agregó que mantiene contacto con las autoridades correspondientes y que continúa esperando el comienzo del torneo en Catar. Así, la salida de Estados Unidos no fue presentada por la FIFA como una cancelación del Mundial ni como un cambio general en sus propias evaluaciones.

Para respaldar su posición, el organismo recordó que el país ha albergado recientemente distintos eventos internacionales. En su declaración mencionó competencias de pádel, voleibol juvenil, atletismo, baloncesto y motociclismo, entre otras citas. La diferencia entre ambas posturas está en la decisión particular de U.S. Soccer y la valoración que conserva la organización del campeonato.

Los partidos que tenía programados la selección estadounidense

Antes del retiro, el equipo dirigido por Alex Aldaz integraba el Grupo J junto a Montenegro, Chile y Argelia. U.S. Soccer había anunciado una convocatoria de 21 futbolistas para afrontar el certamen. Su estreno estaba previsto para el 21 de noviembre frente a Montenegro; después debía medirse con Chile el 24 y cerrar la fase de grupos contra Argelia el 27.

La edición de 2026 corresponde al formato anual de 48 selecciones que comenzó en 2025. Los equipos se distribuyen en doce grupos de cuatro y avanzan a la siguiente ronda los dos primeros de cada zona, además de los ocho mejores terceros. Catar fue elegido para albergar cinco ediciones consecutivas de este Mundial juvenil, hasta 2029.

Por ahora, lo confirmado es la retirada del conjunto estadounidense y la respuesta de la FIFA, que mantiene su planificación del campeonato. Los detalles deportivos que se deriven de la plaza vacante deberán conocerse a través de las decisiones oficiales de la organización.

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