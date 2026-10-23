Resumen: El Grupo EPM advirtió que Afinia enfrenta una crisis de liquidez que amenaza el servicio de energía para 1.8 millones de usuarios en el Caribe. La filial recupera solo COP 57 por cada COP 100 de energía comprada y ya tiene pagos pendientes con XM por COP 131.000 millones. EPM pide soluciones estructurales al Gobierno Nacional y corresponsabilidad ciudadana.

Afinia tiene asfixiado a EPM: esta es la realidad de la empresa en el Caribe

El Grupo EPM encendió las alarmas sobre la situación financiera de Afinia, su filial que presta el servicio de energía en buena parte de la región Caribe. Tras años de inversiones y medidas extraordinarias, la compañía advierte que las alternativas son cada vez más limitadas y que se requieren soluciones estructurales de fondo para garantizar la sostenibilidad del servicio que reciben cerca de 1.8 millones de usuarios.

Desde que asumió la prestación del servicio en la región, el Grupo EPM ha destinado más de COP 3.6 billones para respaldar la operación de Afinia, un presupuesto 213 % superior al de los operadores anteriores. Con esa inversión se lograron mejoras superiores al 70 % en los indicadores de continuidad del servicio (SAIDI y SAIFI) y la instalación de más de 65.000 medidores de Energía Prepago, que promueven el consumo eficiente y el control del gasto por parte de los usuarios.

John Maya Salazar, gerente general de EPM, en la rueda de prensa de este jueves. Foto: cortesía EPM

Los números que ahogan a Afinia

Sin embargo, los avances operativos no han sido suficientes para contrarrestar los desafíos estructurales del servicio en el Caribe. Los altos niveles de pérdidas de energía, el fraude, las conexiones no autorizadas, una deuda de las entidades oficiales que a septiembre llega a COP 420.000 millones y un déficit de caja mensual de aproximadamente COP 400.000 millones ejercen una presión permanente sobre las finanzas de la compañía.

La brecha es contundente: Afinia recupera aproximadamente COP 57 por cada COP 100 de energía comprada para atender su mercado, lo que restringe su capacidad para responder oportunamente por las obligaciones con proveedores, contratistas y demás agentes de la cadena eléctrica.

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«Las dificultades que hoy enfrentamos no se pueden ignorar ni minimizar. Por eso hemos optado por hablar con transparencia, asumir nuestras responsabilidades y seguir tomando las decisiones que estén a nuestro alcance para proteger el servicio. Lo más importante es evitar que esta situación termine afectando a los usuarios y a las comunidades. Ha llegado el momento de que las soluciones también se construyan de manera colectiva, con el compromiso de todos los actores llamados a garantizar la sostenibilidad del servicio de energía en la región Caribe», indicó Jonh Maya Salazar, gerente general de EPM y líder del Grupo EPM.

La compañía advierte que se agotan las medidas a su alcance para evitar restricciones al suministro. Foto: cortesía EPM

Atenea no bastó y la presión de la liquidez crece

Como decisión de fondo, el Grupo EPM escindió en Atenea un mercado caracterizado por pérdidas de energía superiores al 40 % y niveles de recaudo cercanos al 60 %, lo que permitió a Afinia concentrar sus esfuerzos financieros, comerciales y operativos en Bolívar, Córdoba y Sucre. La medida mejoró las condiciones de gestión, pero no alcanzó por sí sola a revertir la compleja situación.

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Hoy, la falta de liquidez ya impacta el cumplimiento de los pagos a XM, administrador del Mercado de Energía Mayorista en Colombia, que notificó obligaciones pendientes asociadas a la compra de energía de octubre por COP 131.000 millones, para ser atendidas dentro de los plazos de la regulación. Aunque el Grupo EPM continúa con gestiones extraordinarias para conseguir recursos y evitar que el proceso avance hacia una afectación del servicio, reconoce que las medidas siguen siendo insuficientes.

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¿Qué soluciones están sobre la mesa?

EPM ha presentado ante autoridades nacionales y entidades regulatorias un portafolio de propuestas que incluye medidas de subsidios, opción tarifaria, mecanismos de financiamiento, apoyo a usuarios vulnerables, reducción de pérdidas, eficiencia energética, ajustes regulatorios y la normalización del servicio en zonas subnormales, donde el recaudo actual es de apenas 5 %.

El edificio de EPM en Medellín. Foto: cortesía EPM

Estas iniciativas buscan atacar factores estructurales que exceden el ámbito de acción de la compañía y requieren decisiones de política pública y acciones coordinadas entre el Gobierno Nacional, los reguladores, las autoridades territoriales y los diferentes actores del sector.

La empresa también hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana: el pago oportuno de la energía consumida, el rechazo a las conexiones ilegales y la lucha contra el fraude son, según la compañía, condiciones fundamentales para garantizar las inversiones y la continuidad de una infraestructura esencial para el desarrollo de la región Caribe.

Afinia reconoció además el papel esencial de sus proveedores y contratistas, con quienes mantiene comunicación permanente mientras gestiona sus obligaciones en el Mercado de Energía Mayorista e impulsa espacios de diálogo para superar la coyuntura. Más que un desafío empresarial, insiste el Grupo EPM, este es un reto que demanda la actuación coordinada de todos los actores para garantizar la continuidad de un servicio esencial para millones de usuarios.