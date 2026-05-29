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    ¡Hoy es el día de la victoria! Envigado se juega el título del Torneo Betplay en el Polideportivo Sur ante Real Cartagena

    Envigado FC ya confirmó la nómina titular que saltará al gramado del Polideportivo Sur con la consigna clara de que «¡Aquí nadie se rinde!»

    Publicado por: SoloDuque

    envigado fc cantera de heroes
    Imagen: Envigado FC
    ¡Hoy es el día de la victoria! Envigado se juega el título del Torneo Betplay en el Polideportivo Sur ante Real Cartagena

    Resumen: El club ya confirmó la nómina titular que saltará al gramado del Polideportivo Sur con la consigna clara de que "¡Aquí nadie se rinde!"

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Hoy, la ‘Cantera de Héroes’ sale a su cancha para definir el campeonato frente a su gente, con el sueño intacto de levantar la copa; en un marcador a favor de 3-2 conseguido ante Real cartagena en el partido de ida el pasado lunes en un vibrante encuentro.

    El camino a la gloria: Ventaja de oro en la ida

    La ‘Familia Naranja’ llega a este encuentro definitivo con los ánimos por las nubes y una ventaja vital. Cabe recordar que en el candente partido de ida, disputado el pasado lunes 25 de mayo en la ciudad de Cartagena, el marcador cerró 3-2 a favor del conjunto antioqueño.

    El gran protagonista de aquella noche fue, sin duda alguna, la gran figura del equipo, Miguel Marulanda, quien se reportó con un espectacular triplete (3 goles) para inclinar la balanza de cara a este juego de vuelta.

    Los elegidos en Envigado FC para escribir la historia

    A través de sus redes sociales, el club ya confirmó la nómina titular que saltará al gramado del Polideportivo Sur con la consigna clara de que «¡Aquí nadie se rinde!». Estos son los guerreros que buscarán la victoria, desde las 3 de la tarde:

    Andrés Tovar
    John Gamboa
    Santiago Noreña
    Mateo Betancur
    Julián Palacios
    Juan Aristizábal
    Edison López (Capitán)
    Stiwart Acuña
    Luis Ángel Díaz
    Miguel Marulanda (Goleador y estrella del equipo)

    El llamado del club es directo: que toda la afición naranja llene las tribunas del Polideportivo Sur, cante con el alma y acompañe al equipo en esta cita ineludible con la historia.

    ¡El balón está a punto de rodar!

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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