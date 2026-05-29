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Resumen: El club ya confirmó la nómina titular que saltará al gramado del Polideportivo Sur con la consigna clara de que "¡Aquí nadie se rinde!"

¡Hoy es el día de la victoria! Envigado se juega el título del Torneo Betplay en el Polideportivo Sur ante Real Cartagena

Minuto30.com .- Hoy, la ‘Cantera de Héroes’ sale a su cancha para definir el campeonato frente a su gente, con el sueño intacto de levantar la copa; en un marcador a favor de 3-2 conseguido ante Real cartagena en el partido de ida el pasado lunes en un vibrante encuentro.

El camino a la gloria: Ventaja de oro en la ida

La ‘Familia Naranja’ llega a este encuentro definitivo con los ánimos por las nubes y una ventaja vital. Cabe recordar que en el candente partido de ida, disputado el pasado lunes 25 de mayo en la ciudad de Cartagena, el marcador cerró 3-2 a favor del conjunto antioqueño.

El gran protagonista de aquella noche fue, sin duda alguna, la gran figura del equipo, Miguel Marulanda, quien se reportó con un espectacular triplete (3 goles) para inclinar la balanza de cara a este juego de vuelta.

Los elegidos en Envigado FC para escribir la historia

A través de sus redes sociales, el club ya confirmó la nómina titular que saltará al gramado del Polideportivo Sur con la consigna clara de que «¡Aquí nadie se rinde!». Estos son los guerreros que buscarán la victoria, desde las 3 de la tarde:

Andrés Tovar

John Gamboa

Santiago Noreña

Mateo Betancur

Julián Palacios

Juan Aristizábal

Edison López (Capitán)

Stiwart Acuña

Luis Ángel Díaz

Miguel Marulanda (Goleador y estrella del equipo)

Hubo una época en que el fútbol colombiano nos ponía a todos a cantar. Todos lo recordamos. Todos lo sentimos. Todos crecimos con esa canción en el alma. Y hoy… hoy esa canción vuelve. Porque HOY ES EL DÍA. DÍA DE VICTORIA. El día que Envigado sale a su cancha. El día que… pic.twitter.com/zlVE6nBIGx — Envigado Fútbol Club (@EnvigadoFC) May 29, 2026

El llamado del club es directo: que toda la afición naranja llene las tribunas del Polideportivo Sur, cante con el alma y acompañe al equipo en esta cita ineludible con la historia.

¡El balón está a punto de rodar!

́ ́ Desde nuestra escuela enviamos toda la energía, el apoyo y la pasión a nuestros jugadores para luchar por la victoria y levantar el título del Torneo BetPlay. ⚔️ ¡Vamos familia naranja! Aquí… pic.twitter.com/cQwO5YBERV — Envigado Fútbol Club (@EnvigadoFC) May 29, 2026

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