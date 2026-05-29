Resumen: Envigado Fútbol Club hizo valer su localía y la ventaja obtenida en el Caribe para coronarse como el flamante ganador del primer semestre del Torneo BetPlay Dimayor.

¡Campeones! Envigado FC se consagra en el Torneo BetPlay y acaricia el regreso a la A

Minuto30.com .- Envigado Fútbol Club hizo valer su localía y la ventaja obtenida en el Caribe para coronarse como el flamante ganador del primer semestre del Torneo BetPlay Dimayor. La ‘Cantera de Héroes’, dirigida por Alberto Suárez, empató en el partido de vuelta, resultado suficiente para alzar la copa frente a su hinchada.

El resumen de una final vibrante

La serie contra el Real Cartagena fue intensa de principio a fin, dejando un marcador global de 4-3 a favor de los antioqueños. Así se desarrolló la llave:

Las figuras de la final

La joya naranja: El jovencito Miguel Marulanda fue la gran estrella de la llave al despacharse con un triplete histórico en el partido de ida.

El gol del título: Stiwart Acuña fue el encargado de anotar para Envigado el tanto en el juego de vuelta que aseguró la corona.

El verdugo heroico: Por parte del equipo visitante, toda la cuota goleadora recayó en la experiencia del veterano Fredy Montero, quien marcó los tres goles del equipo cartagenero en la serie.

«Ganó la cantera, ganó la familia»

A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, el club celebró este triunfo destacando el valor de sus fuerzas básicas y la identidad de la institución:

«No es el final del camino. Es la recompensa a la fe, al trabajo y a una identidad que nunca se negoció. Ganó la cantera. Ganó la familia. Ganaron los que creyeron cuando nadie más lo hacía (…). Que lo escuche todo el país: la Cantera de Héroes está de pie, está más fuerte que nunca y sigue escribiendo su historia. 🍊 ¡Aquí nadie se rinde!»

¿Qué sigue para el Envigado? El camino al ascenso

Este título no solo representa un trofeo para sus vitrinas, sino que es el primer gran paso para regresar a la máxima categoría. Al coronarse campeón del primer semestre, Envigado asegura su cupo para disputar la Gran Final del Torneo a final de año, donde se enfrentará al campeón del segundo semestre. El ganador de esa llave definitiva obtendrá el anhelado ascenso directo para volver a jugar en la Primera División (Categoría A) del fútbol profesional colombiano.