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Resumen: La Policía Nacional y la Fiscalía capturaron en Algeciras, Huila, a alias "Araña", señalado experto en explosivos, y a alias "Mary", presuntos integrantes del Frente Iván Díaz de las disidencias de las Farc. Según el presidente De la Espriella, son señalados de la vigilancia y el acondicionamiento de la motocicleta usada en el atentado del 31 de octubre que dejó dos policías muertos. Incautaron 3 armas, 114 cartuchos y panfletos.

¡Empiezan a caer! Capturan a alias «Araña» y «Mary» por el atentado que mató a dos policías en Algeciras

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó en Algeciras, Huila, a dos presuntos integrantes del Frente Iván Díaz, de las disidencias de las Farc, señalados de participar en el atentado terrorista del pasado 31 de octubre, en el que murieron dos policías.

El anuncio lo hizo el presidente Abelardo De la Espriella en su cuenta de X, a las 10:50 p. m. de este jueves 13 de noviembre, donde confirmó la captura de alias «Araña», señalado experto en explosivos, y de alias «Mary».

Según el mandatario, los dos capturados hacen parte del grupo narcoterrorista Frente Iván Díaz, estructura de las disidencias de las Farc que opera bajo el mando de alias «Calarcá».

De acuerdo con la información entregada por el jefe de Estado, alias «Araña» y alias «Mary» serían los responsables de las labores de vigilancia y del acondicionamiento de la motocicleta que fue utilizada en el cobarde atentado terrorista del pasado 31 de octubre, en el que fueron asesinados dos uniformados.

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Durante la operación, las autoridades incautaron 3 armas de fuego, 114 cartuchos, una motocicleta, 34 panfletos citatorios, un radio, 5 celulares y un computador.

El atentado que conmovió al Huila

El ataque ocurrió la noche del pasado 31 de octubre, en medio de las celebraciones de Halloween, cuando una motocicleta cargada con explosivos fue activada en Algeciras, en el sur del Huila. En un primer balance, las autoridades reportaron un policía muerto y varias personas heridas, entre uniformados y civiles.

Días después, el 3 de noviembre, la Policía confirmó la muerte de un segundo uniformado, un patrullero que no resistió la gravedad de las heridas y falleció en un centro hospitalario de Neiva, con lo que el atentado cobró una segunda vida.

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El ataque hizo parte de una escalada de violencia en el suroccidente del país, con varios atentados con explosivos registrados en cuestión de días, que dejaron muertos y heridos entre la Fuerza Pública y la ciudadanía.

Una ofensiva contra el Frente Iván Díaz

El Frente Iván Díaz, del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, es la misma estructura señalada del atentado del pasado 12 de agosto en la vereda Quebradón de Algeciras, donde murieron dos militares y 16 resultaron heridos por la activación de un artefacto explosivo.

Por ese caso, en octubre fue capturado en Ibagué alias «Camilo», señalado explosivista y sicario de esa estructura, requerido por homicidio y porte de armas, en medio de la ofensiva de la Fuerza Pública contra ese grupo armado en el sur del Huila.

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«El asesinato de nuestros héroes no quedará impune»

En su mensaje, el presidente De la Espriella fue enfático: «¡El asesinato de nuestros héroes no quedará impune!», y agradeció a la Policía Nacional y a la Fiscalía por el resultado operativo.

«Mi reconocimiento a la Policía Nacional y a la Fiscalía por este importante resultado. Seguiremos persiguiendo a los responsables de este crimen hasta llevarlos ante la justicia. ¡No habrá impunidad ni refugio para los narcoterroristas que atenten contra nuestros soldados, policías y ciudadanos!«, afirmó el jefe de Estado.

El mandatario cerró su mensaje con sus frases habituales: «¡Bienvenidos a la Patria Milagro!», «¡Firme por la Patria!» y «¡Que viva Cristo Rey!».

Junto al trino, el presidente compartió un video del operativo en el que se observa a los dos capturados custodiados por uniformados, junto al material incautado durante el procedimiento.