¡Escalada de terror! Cuatro atentados con explosivos en dos días dejan cinco muertos en el suroccidente

Resumen: Cuatro atentados con explosivos sacudieron Huila, Cauca y Tolima entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, y dejaron cinco muertos, entre ellos una bebé de dos meses. El ataque más grave fue una volqueta bomba en Planadas, Tolima. El Gobierno ordenó fortalecer la presencia de la fuerza pública en la región.

Colombia amanece en alerta por una nueva escalada de violencia en el suroccidente del país. Entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre se registraron cuatro atentados con explosivos en los departamentos de Huila, Cauca y Tolima, que dejaron cinco personas muertas, entre ellas una bebé de apenas dos meses, varios heridos y graves daños en viviendas, establecimientos comerciales e infraestructura pública.

Los ataques, cometidos con motocicletas y vehículos acondicionados con explosivos en zonas urbanas y corredores estratégicos, mantienen en máxima tensión a las autoridades y a las comunidades de tres departamentos.

Volqueta bomba en Planadas: cuatro muertos, entre ellos una bebé

El ataque más devastador ocurrió la noche del domingo en Planadas, sur del Tolima, donde estalló una volqueta cargada con explosivos en el barrio Aeropuerto, en inmediaciones de una base militar y de un hospital. La onda expansiva destruyó varias viviendas y dejó cuatro personas asesinadas, entre ellas una bebé de dos meses.

Las imágenes que circularon tras el atentado muestran fachadas colapsadas, calles cubiertas de escombros y habitantes buscando entre las ruinas a sus familiares. Medios locales reportaron que en el ataque también se habrían usado drones.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali, confirmó la cifra de muertos y exigió «justicia y acciones contundentes para detener esta barbarie». Por su parte, el alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, decretó toque de queda y habilitó un colegio para la atención de los heridos.

«Rechazamos el ataque que afectó nuestro hospital, puso en riesgo la vida de pacientes y personal de salud, golpeó viviendas y dejó familias que hoy lloran la pérdida de sus seres queridos y otras que lo han perdido todo», expresó el mandatario local.

Tropas de la Sexta Brigada del Ejército permanecen desplegadas en el municipio adelantando operaciones para proteger a la población civil e identificar a los responsables. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre los autores del atentado, aunque en la zona operan varias estructuras disidentes de las antiguas Farc.

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Moto bomba en Algeciras, Huila: un patrullero asesinado

El sábado, en plena celebración de Halloween, una motocicleta bomba fue activada frente al establecimiento Las Palmitas, en la zona urbana de Algeciras, Huila. En el atentado fue asesinado el patrullero Julián Esmith Castaño López y resultaron heridos dos policías y cuatro civiles.

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Dos ataques más sacudieron al Cauca

A estos hechos se suman dos atentados en el departamento del Cauca. El primero se registró en el sector de La Depresión, en inmediaciones del peaje El Mango, en jurisdicción del corregimiento de La Sierra, donde fue detonada otra motocicleta acondicionada con explosivos.

El segundo ocurrió en el casco urbano de Balboa, donde un artefacto explosivo fue activado cerca del hospital municipal, causando daños en la infraestructura y poniendo en riesgo a pacientes y habitantes del sector. Ninguno de los dos ataques dejó personas muertas, pero sí varios heridos.

El Ejército Nacional rechazó lo ocurrido en Balboa y señaló, con base en información preliminar, a integrantes de la estructura residual Carlos Patiño, al servicio de alias Iván Mordisco, como presuntos responsables. La institución advirtió que el ataque representa una grave vulneración de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario por poner en peligro instalaciones hospitalarias.

Gobierno anuncia respuesta con «todo el poder del Estado»

Tras la cadena de atentados, el presidente Abelardo de la Espriella anunció medidas para recuperar el control de los territorios afectados. «¡Al narcoterrorismo lo vamos a enfrentar con todo el poder del Estado!», escribió el mandatario en sus redes sociales.

«He ordenado fortalecer la presencia de nuestra fuerza pública, intensificar las operaciones y activar medidas especiales de seguridad para prevenir nuevos ataques y recuperar el control de los territorios», agregó el jefe de Estado.

En la misma línea, el comandante general de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez, informó que se intensificará la presencia del Ejército en la zona y se fortalecerá «la acción conjunta, coordinada e interinstitucional para proteger a la población, identificar a los responsables y contribuir a que respondan ante la justicia».

La Defensora del Pueblo, Iris Marin, afirmó en un comunicado que estos hechos infringen el Derecho Internacional Humanitario y recordó que ya había advertido sobre una escalada de violencia en la región por la disputa entre las disidencias de alias Mordisco y la Segunda Marquetalia. Según la entidad, la situación se ha agravado por la expansión de la extracción ilícita de minerales en el sur del Tolima, especialmente en Ataco, y la acción de la Fuerza Pública habría impedido que esa economía ilegal llegara a Planadas.

El centro de investigación Indepaz, que lleva el registro de masacres en el país, señaló que con lo ocurrido en Planadas ya van 103 masacres en lo que va del año, la cifra más alta de la última década.

Las autoridades mantienen operativos en los tres departamentos mientras avanzan las investigaciones para dar con los responsables de una de las jornadas más violentas de las últimas semanas en el suroccidente colombiano.