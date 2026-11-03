Resumen: El patrullero Jaime Andrés murió en Neiva tras permanecer en cuidados intensivos por las heridas del atentado con motocicleta bomba en Algeciras, Huila. Su fallecimiento eleva a dos el número de policías muertos por el ataque.

El atentado en Algeciras cobra otra vida: patrullero no resistió las heridas en Neiva

El atentado con motocicleta bomba en Algeciras, Huila, dejó una segunda víctima mortal. El patrullero Jaime Andrés, quien permanecía bajo atención médica en Neiva por las graves lesiones sufridas durante la explosión, falleció después de ser ingresado a una Unidad de Cuidados Intensivos.

El uniformado había sido trasladado al Hospital Universitario de Neiva durante la madrugada del domingo. Su estado era crítico debido a un trauma craneoencefálico severo, según la información preliminar conocida sobre su atención.

El fallecimiento cambia el balance del ataque contra los policías que realizaban labores de vigilancia y control en el municipio. En un primer momento se había reportado la muerte de un uniformado; ahora la cifra asciende a dos policías fallecidos.

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El patrullero estaba en cuidados intensivos

Jaime Andrés fue uno de los integrantes de la Policía que resultaron heridos por la detonación. Debido a la gravedad de su condición, recibió atención especializada en la capital del Huila, donde permanecía en la UCI.

Aunque fue atendido por el equipo médico, no sobrevivió a las lesiones. Su muerte se suma a la de otro patrullero que perdió la vida tras el mismo atentado, ocurrido en un sector de Algeciras con presencia de establecimientos comerciales y de entretenimiento.

¿Qué se sabe del atentado en Algeciras?

La explosión de una motocicleta acondicionada con explosivos alcanzó a los uniformados cuando cumplían tareas de vigilancia y control en la zona rosa del municipio. También dejó personas civiles lesionadas entre quienes se encontraban en los alrededores.

La novedad conocida este martes es el fallecimiento del policía que estaba hospitalizado en Neiva. Los reportes iniciales de heridos corresponden al balance divulgado después de la detonación y no deben confundirse con una actualización médica de cada una de las personas afectadas.

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Las investigaciones deberán establecer las responsabilidades por el atentado. Por ahora, el nuevo balance conocido da cuenta de dos uniformados muertos, mientras los demás detalles del caso siguen sujetos a la información que entreguen las autoridades.