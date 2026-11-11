Resumen: Un accidente que involucra al Tren de la Sabana deja una persona lesionada en la carrera 9 con calle 185, en Usaquén, al norte de Bogotá. Unidades de emergencia atienden la situación y las autoridades regulan el tráfico en la zona.

Emergencia con el Tren de la Sabana en la carrera 9 con calle 185 deja una persona lesionada en Bogotá

Minuto30.com .- Una nueva emergencia que involucra al Tren de la Sabana se registró en la tarde de este martes 11 de noviembre en el norte de Bogotá. De acuerdo con reportes que circulan en redes sociales, el hecho se presentó sobre la carrera 9 con calle 185, en la localidad de Usaquén, y deja una persona lesionada.

Según los primeros reportes, unidades de emergencia llegaron hasta el punto para atender la situación, mientras las autoridades evalúan lo ocurrido y regulan el tráfico en la zona, donde la movilidad se ve afectada tanto sobre el corredor férreo como en las vías aledañas.

En los videos y fotografías que circulan en redes se observa la locomotora azul con franja amarilla de Turistren, la operadora del servicio, detenida sobre la vía, rodeada por decenas de personas que se acercaron al lugar, así como por agentes de tránsito y personal de los organismos de socorro. En una de las imágenes se ve cuando paramédicos atienden sobre el pasto, junto a la máquina, a una persona que resultó herida en el incidente.

Foto: Redes Sociales

¿Qué se sabe de la persona lesionada?

Hasta el momento no se conoce un parte oficial sobre el estado de salud de la persona lesionada, ni su identidad. Las autoridades tampoco han confirmado si se trata de un peatón, de un pasajero o del ocupante de otro vehículo, por lo que las circunstancias exactas del accidente aún no están confirmadas.

Al cierre de esta nota tampoco se conoce un pronunciamiento de la Secretaría de Movilidad de Bogotá ni de Turistren sobre lo sucedido ni sobre la operación del servicio en este corredor, que usualmente retoma su marcha una vez las autoridades levantan la emergencia. Este tipo de incidentes suele obligar a cierres temporales de la vía férrea y a desvíos vehiculares sobre la carrera 9, una de las arterias más transitadas del norte de la capital.

El Tren de la Sabana, un ícono ferroviario de la capital

El Tren de la Sabana es uno de los servicios ferroviarios más emblemáticos de Colombia. Operado por Turistren, ofrece recorridos turísticos entre Bogotá y municipios del norte de Cundinamarca, como Zipaquirá y Cajicá, principalmente los fines de semana y festivos, en algunos casos con antiguas locomotoras de vapor restauradas. Entre semana, el corredor también es usado por estudiantes de universidades del norte de la capital que se movilizan en este medio.

La vía férrea atraviesa el norte de Bogotá, en buena parte paralela a la carrera 9, y cuenta con numerosos cruces a nivel con las calles de la ciudad, un escenario señalado por autoridades y ciudadanos como de alto riesgo por el paso permanente de peatones, ciclistas y vehículos.

Seguir canal en WhatsApp Bogotá Ciudad

Un corredor con varios accidentes recientes

El hecho de este martes se suma a varios incidentes recientes que han involucrado al Tren de la Sabana en Bogotá y sus alrededores.

El pasado 9 de abril, una mujer de 38 años fue arrollada por el convoy en la carrera 9 con calle 188, también en Usaquén, cuando intentaba cruzar la vía. La víctima sufrió un trauma craneoencefálico leve y fue trasladada a la clínica Medical de Toberín.

Semanas después, el 7 de junio, una locomotora del tren se descarriló en la avenida NQS con calle 63 con cerca de 600 pasajeros a bordo, en un incidente que no dejó heridos, pero que generó un fuerte caos vehicular en pleno centro de la ciudad.

Y en octubre de 2025, un hombre que se movilizaba en bicicleta murió arrollado por el tren en inmediaciones de la carrera 9 con calle 151, uno de los episodios más graves registrados en este corredor en los últimos años.

Frente a la recurrente accidentalidad, las autoridades han hecho llamados reiterados a peatones y conductores para que extremen las precauciones al cruzar la vía férrea, respeten la señalización y eviten transitar sobre los rieles, especialmente en los puntos donde no existen pasos peatonales adecuados.

Lea también: Mujer atropellada por el Tren de la Sábana en Usaquén

También te puede interesar: ¡Qué caos! Tren de la Sabana se descarrila en la Avenida NQS con cientos de pasajeros a bordo