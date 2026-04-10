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Resumen: Una mujer de 38 años resultó herida tras ser arrollada por el Tren de la Sábana en la calle 188 con carrera 9, en Usaquén. Conozca su estado de salu

¡Qué susto tan bravo! El Tren de la Sábana arrolló a una mujer en el norte de Bogotá

Un fuerte accidente se registró la tarde del pasado jueves 9 de abril en Bogotá, cuando el emblemático Tren de la Sábana impactó a una ciudadana que transitaba por la vía férrea.

Los hechos ocurrieron exactamente en la intersección de la carrera 9 con calle 188, en la localidad de Usaquén.

La víctima, una mujer de 38 años, fue sorprendida por el paso del convoy turístico mientras intentaba cruzar los rieles.

Según versiones preliminares, el vehículo era conducido por un joven de 29 años al momento del fuerte impacto. Tras el accidente, la mujer fue auxiliada de inmediato por personal paramédico y trasladada a la clínica Medical de Toberín.

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De acuerdo con los informes médicos conocidos por medios locales, la mujer ingresó con un diagnóstico de trauma craneoencefálico leve y permanece bajo observación especializada.

Este lamentable episodio se convierte en el primer reporte de este tipo que involucra al Tren de la Sábana en lo que va del año 2026.

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Por ahora, la Secretaría de Movilidad y los operadores del servicio ferroviario hacen un llamado urgente a los peatones para que extremen las precauciones y respeten las señalizaciones al cruzar la vía férrea, con el fin de evitar que se repitan estos hechos que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos en el norte de Bogotá.

#BOGOTÁ. Se presenta atropellamiento ferroviario en la localidad de Usaquén, Av. Carrera 9 con calle 188. Según lo que informan; el Tren de la Sabana arrolló a una mujer que quedó lesionada y esta siendo atendida por paramedicos de ambulancia. pic.twitter.com/3kw7sIhSEI — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 9, 2026

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