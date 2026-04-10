Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ¡Qué susto tan bravo! El Tren de la Sábana arrolló a una mujer en el norte de Bogotá

    Una mujer resultó herida tras ser arrollada por el Tren de la Sábana en la calle 188 con carrera 9, en Usaquén.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Qué susto tan bravo! El Tren de la Sábana arrolló a una mujer en el norte de Bogotá
    Foto de archivo.
    ¡Qué susto tan bravo! El Tren de la Sábana arrolló a una mujer en el norte de Bogotá

    Resumen: Una mujer de 38 años resultó herida tras ser arrollada por el Tren de la Sábana en la calle 188 con carrera 9, en Usaquén. Conozca su estado de salu

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un fuerte accidente se registró la tarde del pasado jueves 9 de abril en Bogotá, cuando el emblemático Tren de la Sábana impactó a una ciudadana que transitaba por la vía férrea.

    Los hechos ocurrieron exactamente en la intersección de la carrera 9 con calle 188, en la localidad de Usaquén.

    La víctima, una mujer de 38 años, fue sorprendida por el paso del convoy turístico mientras intentaba cruzar los rieles.

    Según versiones preliminares, el vehículo era conducido por un joven de 29 años al momento del fuerte impacto. Tras el accidente, la mujer fue auxiliada de inmediato por personal paramédico y trasladada a la clínica Medical de Toberín.

    Lea también: ¡El futuro es hoy!: El Peñol estrena el primer y más grande hangar de impresión 3D de Latinoamérica

    De acuerdo con los informes médicos conocidos por medios locales, la mujer ingresó con un diagnóstico de trauma craneoencefálico leve y permanece bajo observación especializada.

    Este lamentable episodio se convierte en el primer reporte de este tipo que involucra al Tren de la Sábana en lo que va del año 2026.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Por ahora, la Secretaría de Movilidad y los operadores del servicio ferroviario hacen un llamado urgente a los peatones para que extremen las precauciones y respeten las señalizaciones al cruzar la vía férrea, con el fin de evitar que se repitan estos hechos que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos en el norte de Bogotá.

    Más noticias de Bogotá


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.