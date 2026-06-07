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    ¡Qué caos! Tren de la Sabana se descarrila en la Avenida NQS con cientos de pasajeros a bordo

    Las empresas encargadas de la operación férrea y las autoridades de tránsito procedieron con los protocolos para encarrilar nuevamente la máquina

    Publicado por: SoloDuque

    tren de la sabana descarrilado
    Foto: Redes Sociales
    ¡Qué caos! Tren de la Sabana se descarrila en la Avenida NQS con cientos de pasajeros a bordo

    Resumen: Las empresas encargadas de la operación férrea y las autoridades de tránsito procedieron con los protocolos para encarrilar nuevamente la máquina y restablecer la normalidad

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un gran susto vivieron cientos de usuarios en la ciudad de Bogotá tras el descarrilamiento de una locomotora del emblemático Tren de la Sabana. El incidente, que generó alerta entre la ciudadanía, obligó al despliegue rápido de los organismos de emergencia en uno de los corredores viales más importantes de la capital.

    Los detalles de la emergencia

    El suceso se registró a la altura de la concurrida avenida NQS (Carrera 30) con calle 63. En el momento del descarrilamiento, la locomotora movilizaba a una gran cantidad de ocupantes —los reportes de la emergencia estiman cerca de 600 pasajeros a bordo—, quienes tuvieron que ser evacuados de los vagones.

    El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y las autoridades locales llegaron rápidamente al lugar para realizar las maniobras correspondientes, controlar la situación y garantizar la seguridad de todos los presentes.

    Balance y afectación en la movilidad

    Tras la atención primaria de la contingencia, las autoridades entregaron un parte de tranquilidad y confirmaron el saldo del incidente:

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    Cero heridos: Afortunadamente, las autoridades confirmaron que ninguna persona resultó lesionada como consecuencia del descarrilamiento.

    Caos vehicular: El incidente provocó fuertes traumatismos y restricciones en la movilidad sobre el corredor de la Carrera 30 (NQS). Los reportes de tránsito indicaron que la congestión y los desvíos afectaron el flujo vehicular extendiéndose, especialmente, hacia el sector de la calle 36.

    Las empresas encargadas de la operación férrea y las autoridades de tránsito procedieron con los protocolos para encarrilar nuevamente la máquina y restablecer la normalidad tanto en la vía férrea como en las calzadas vehiculares aledañas.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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