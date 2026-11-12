Tribunal de Barranquilla declara improcedente la tutela de Day Vásquez: el juez del caso definirá las pruebas

Day Vásquez. Foto de archivo.

Resumen: El Tribunal Superior de Barranquilla declaró improcedente la tutela con la que la defensa de Day Vásquez buscaba excluir pruebas que, según sus abogados, la Fiscalía entregó fuera de término. La Sala precisó que esa discusión no se resuelve por tutela y corresponde al juez del proceso en la audiencia preparatoria. La defensa anunció recursos y el abogado de Laura Ojeda reclamó por las dilaciones del expediente.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla declaró improcedente la acción de tutela con la que la defensa de Day Vásquez buscaba excluir varios elementos probatorios que, según sus abogados, la Fiscalía aportó fuera de los plazos legales en el proceso penal que se adelanta en su contra por presunta violación de datos personales.

La decisión, conocida el 12 de noviembre de 2026, se tomó luego de que los abogados de la excompañera sentimental de Nicolás Petro, hijo del expresidente Gustavo Petro, aseguraran que el ente acusador no había terminado de entregar el material probatorio dentro del plazo establecido. Por eso pedían que se descartaran los elementos presentados fuera de término.

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¿Por qué fue declarada improcedente la tutela de Day Vásquez?

La Sala Primera de Decisión Penal del Tribunal consideró que la discusión sobre las pruebas no se resuelve por la vía de la tutela, sino dentro del mismo proceso penal y ante el juez que lleva el caso, en la etapa que la ley tiene prevista para eso.

La corporación precisó que el Juzgado 27 Penal Municipal de Barranquilla únicamente había ordenado que el descubrimiento de pruebas continuara y que la audiencia preparatoria se retomara más adelante. Esa providencia, explicó, fue una medida de trámite y en ella no se definió si los elementos serán admitidos o excluidos del expediente.

En otras palabras, el debate sobre la validez de las pruebas sigue abierto y no fue definido con este fallo: tendrá que darse ante el juez del proceso. La Sala dejó claro que la defensa conserva la posibilidad de pedir el rechazo de los elementos que considere extemporáneos cuando llegue la etapa correspondiente.

Tras conocerse la decisión, los abogados de Day Vásquez anunciaron que acudirán a los recursos legales para objetarla.

Reclamo por las dilaciones del proceso

El fallo fue respaldado por Alejandro Carranza, abogado de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro y quien interviene en el proceso como víctima. El jurista afirmó que el expediente acumula varias dilaciones y recordó que la imputación contra Day Vásquez se hizo el mismo día en que fue imputado el hijo del expresidente.

«Creo que es un mensaje claro el que se ve por parte del tribunal. Ya el caso contra Daysuris del Carmen ha sufrido bastantes dilaciones. Imagínate la comparación. La imputación fue el mismo día que imputaron a Nicolás, pero en el caso de ella, debido a las dilaciones del abogado Freja y de la falta de trabajo juicioso por parte de la exfiscal Lucy Laborde, pues es el momento en que ni siquiera hemos podido entrar en la terminación del descubrimiento probatorio», señaló Carranza.

El apoderado de Ojeda responsabilizó de esa demora a la actuación de Alaid Freja, defensor de la procesada, y a la gestión de la exfiscal Lucy Laborde. Además, anunció que formulará otra queja disciplinaria contra Freja, al considerar que la tutela contribuyó a extender aún más el trámite judicial.

Carranza pidió que las autoridades den continuidad al proceso y se complete el descubrimiento pendiente. Según explicó, el fiscal que asumió recientemente el caso ya convocó a las partes para avanzar en esa fase.

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El otro frente: la imputación contra Laura Ojeda

Mientras se define su propio proceso, Day Vásquez le pidió a la Fiscalía General de la Nación que precise cuándo se realizará la audiencia de imputación contra Laura Ojeda, dentro de la investigación por el presunto acceso irregular a sus comunicaciones y la vulneración de sus datos personales.

Esa diligencia ya ha sido aplazada en tres ocasiones y todavía no tiene nueva fecha. La primera cita estaba prevista para el 12 de mayo de 2026, pero se suspendió por una incapacidad médica de Ojeda. La segunda, fijada para el 3 de junio de 2026, tampoco se efectuó porque la fiscal delegada y la investigada atendían otra diligencia.

El tercer aplazamiento ocurrió el 23 de julio de 2026, después de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, apartara a la fiscal Lucy Laborde del expediente y en ese momento no hubiera un fiscal delegado designado para continuar con el caso.

El abogado Freja dirigió una petición al fiscal Juan Martín Parada para conocer el estado de la noticia criminal, el juzgado que asumiría la audiencia y los motivos que han impedido su programación.

Los documentos que habría entregado a Estados Unidos

Por otro lado, Day Vásquez habría entregado a agencias de Estados Unidos documentos y otros elementos sobre presuntos aportes no declarados a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La excompañera sentimental de Nicolás Petro figura como testigo en las indagaciones que adelanta la Fiscalía sobre esos posibles ingresos.

El material también incluiría referencias a encuentros realizados entre 2021 y 2022, en plena época electoral. Además, en agosto de 2025 se divulgaron conversaciones entre Vásquez y Nicolás Petro en las que se aludía a drogas, alcohol y mujeres que presuntamente ejercían la prostitución.

Sobre esos mensajes, ella confirmó su autenticidad, mientras que el hijo del expresidente negó que existieran los videos mencionados en el intercambio y anunció acciones judiciales.

Con la tutela declarada improcedente, el debate sobre la admisión o exclusión de las pruebas contra Day Vásquez quedó en manos del Juzgado 27 Penal Municipal de Barranquilla, que deberá resolverlo en la audiencia preparatoria, cuya fecha se definirá más adelante.