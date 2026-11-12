104 cilindros de gas en un depósito clandestino: Ejército investiga su destino en Yumbo

Foto: Ejército Nacional

Resumen: El hallazgo de un depósito clandestino en Yumbo abrió una investigación sobre el destino de un cargamento y su presunto vínculo con disidencias.

Un depósito clandestino con 104 cilindros de gas fue localizado por el Ejército en Yumbo, Valle del Cauca. Las autoridades investigan si el material estaría relacionado con el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y si iba a ser utilizado para apoyar acciones delictivas en la región.

El hallazgo se conoció el 12 de noviembre de 2026. Según la información del Ejército, las labores de inteligencia militar y los datos entregados por ciudadanos permitieron identificar el lugar donde permanecían almacenados los elementos.

Tropas de la Tercera Brigada incautaron y destruyeron los cilindros. El procedimiento puso bajo revisión la procedencia del cargamento y el posible propósito de mantener esa cantidad de recipientes en un depósito ilegal.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre la sospecha y lo que se ha establecido: no se ha confirmado que los cilindros estuvieran acondicionados como artefactos explosivos. Tampoco se ha informado de capturas relacionadas con este hallazgo.

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¿Qué investigan sobre los cilindros de gas?

La hipótesis que examinan las autoridades es que los recipientes presuntamente serían utilizados por integrantes del frente Jaime Martínez para fortalecer sus actividades ilegales. Entre las posibilidades bajo investigación está su eventual destinación a la fabricación de explosivos o a acciones terroristas.

El trabajo de las autoridades busca esclarecer de dónde salieron los cilindros de gas y cuál era su destino. La investigación sobre el depósito se suma al procedimiento realizado por las tropas para retirar el material del lugar donde estaba almacenado.

La colaboración ciudadana fue uno de los elementos que orientaron la ubicación del depósito, junto con la inteligencia militar. El balance divulgado se concentra en la localización, incautación y destrucción del material, sin personas detenidas reportadas por el procedimiento.

Otros operativos con cilindros en el Valle del Cauca

La Tercera Brigada también ha reportado recuperaciones e incautaciones de cilindros de gas en otros municipios del Valle del Cauca. Entre esos antecedentes están dos operaciones contra el frente 57 Yair Bermúdez, una estructura distinta de la mencionada en el caso de Yumbo.

En abril de 2026, tropas de la Tercera Brigada recuperaron 113 cilindros de gas propano en la vereda La Moralia, zona rural de Tuluá. Según el reporte militar, habían sido hurtados por integrantes del frente 57 Yair Bermúdez.

En esa ocasión, la denuncia de la empresa transportadora afectada activó las labores de búsqueda del Batallón de Montaña N.º 10. Los recipientes estaban completamente cargados y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar las investigaciones.

El cargamento recuperado en Tuluá incluía 15 cilindros de 10 kilogramos, cinco de 20 kilogramos, 16 de 15 kilogramos y 77 de 18 kilogramos. El Ejército advirtió entonces sobre el riesgo de que ese material pudiera emplearse en la elaboración de artefactos explosivos improvisados.

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Otro balance oficial, actualizado el 15 de octubre de 2026, reportó combates contra el frente 57 Yaír Bermúdez en Pradera. En esa operación fueron capturados tres presuntos integrantes de la estructura e incautados 12 cilindros, munición y otros elementos.

De acuerdo con la institución, ese resultado se produjo después de 24 horas de operaciones militares. El reporte señaló que los elementos incautados presuntamente serían utilizados en acciones terroristas.

Sobre la operación de Pradera, la institución precisó: “En desarrollo del Plan de Campaña Ayacucho Plus y como resultado de operaciones militares, tropas de la Tercera Brigada, orgánicas de la Tercera División del Ejército Nacional, sostuvieron intensos combates contra integrantes del Frente 57 Yaír Bermúdez, en el municipio de Pradera, Valle del Cauca”.

En el antecedente de Tuluá, el hurto de los cilindros había sido reportado el 6 de abril de 2026. La denuncia de la empresa permitió que los soldados iniciaran la búsqueda en los corredores de media y alta montaña hasta localizar el cargamento en La Moralia.

Sobre el caso de Yumbo, las autoridades continúan verificando la procedencia y el posible destino de los 104 cilindros incautados. No se han reportado capturas relacionadas con el depósito clandestino.