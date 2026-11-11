«Año de aprendizaje»: Emilio Aristizábal cierra su temporada en Toronto FC con el futuro en suspenso

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Resumen: Emilio Aristizábal publicó en Instagram un balance de su temporada 2026 con Toronto FC: «Año de aprendizaje». El delantero de 21 años, cedido por Atlético Nacional, disputó 24 partidos de la MLS, con cuatro goles y una asistencia. Su préstamo terminó y el club canadiense debe decidir antes del 25 de noviembre si ejerce la opción de compra; de no hacerlo, regresaría a Atlético Nacional.

Emilio Aristizábal cerró su temporada 2026 en el fútbol de Estados Unidos y Canadá con un mensaje de balance. El delantero colombiano, cedido por Atlético Nacional al Toronto FC de la MLS, publicó en la noche del 10 de noviembre de 2026 un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram (@emilioaristizabalc) con un texto corto pero elocuente: «Año de aprendizaje 🙏🏽🍁📍», acompañado de imágenes de su campaña con el equipo canadiense, en la que etiquetó a sus compañeros Benjamín Kuscevic y William Yarbrough.

La publicación, que recogió en pocas horas cientos de reacciones y mensajes de cariño de sus colegas, llega justo cuando el delantero de 21 años, hijo del histórico goleador Víctor Hugo Aristizábal, espera conocer su futuro: su préstamo terminó y el Toronto FC tiene una opción de compra sobre él que debe resolver en las próximas semanas.

Un mensaje de cierre en Instagram

En el carrusel, Aristizábal recopiló postales de su año en Canadá: entrenamientos, partidos en el BMO Field, celebraciones con sus compañeros y momentos con la hinchada de los Reds. La hoja de arce (🍁) y el emoji de ubicación acompañan la frase «Año de aprendizaje», con la que el atacante resume su primera experiencia en el exterior con la camiseta del conjunto de la MLS.

Entre las reacciones al posteo se dejaron ver varios de sus compañeros y figuras del fútbol. «Jugás mucho mi hermano», le escribió el argentino Juanjo Lopera, mientras que William Yarbrough, el arquero titular del Toronto, lo saludó con un «Mi hermanito». Jader Gentil, otro de los referentes del equipo, también aplaudió su temporada con emojis de fuego.

Sus números en la MLS 2026

La temporada de Aristizábal en Toronto fue de crecimiento sostenido. Según las estadísticas compiladas por el sitio especializado StatsNext, el colombiano disputó 24 partidos de la MLS 2026, siete de ellos como titular, con 669 minutos en cancha, cuatro goles y una asistencia, defendiendo la camiseta número 17.

Su momento más recordado llegó el 9 de septiembre, cuando entró de cambio por Josh Sargent y, ya en el tiempo de adición, marcó el gol del triunfo 2-1 sobre Nashville SC, entonces líder del torneo. Ese tanto, en plena lucha por los playoffs, le valió los elogios de la prensa especializada, que lo señaló como un delantero que empezaba a aparecer «en los momentos en los que Toronto no podía equivocarse».

Antes de llegar a la MLS, Aristizábal había pasado la temporada 2025 cedido en Fortaleza CEIF, equipo de la Liga colombiana, donde convirtió 12 goles en 36 partidos, números que lo pusieron en la órbita del fútbol internacional y que llevaron a Atlético Nacional, dueño de su ficha, a cederlo a principios de este año al conjunto canadiense.

¿Se queda en Toronto o vuelve a Nacional?

El mensaje de balance del delantero coincide con una encrucijada en su carrera. Su contrato de préstamo por una temporada llegó a su fin, según TFC Republic, medio canadiense que cubre al equipo, y el Toronto FC debe decidir si ejerce la opción de compra que incluía el acuerdo con Atlético Nacional.

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El propio gerente general del club, Jason Hernandez, confirmó esta semana, en la jornada de cierre de año ante los medios, que el futuro de Aristizábal y del chileno Benjamín Kuscevic, también a préstamo, está entre las decisiones pendientes. La liga fijó como fecha límite el 25 de noviembre para que los equipos resuelvan las opciones contractuales de sus plantillas.

La decisión llega en medio de una reestructuración en Toronto: el equipo terminó duodécimo en la Conferencia Este, con 39 puntos, y quedó por sexto año consecutivo por fuera de los playoffs, lo que le costó el cargo al técnico Robin Fraser, despedido el lunes 9 de noviembre. El club busca ahora un nuevo entrenador antes de definir su plantilla.

Si el equipo canadiense no ejerce la opción de compra, el delantero de 21 años regresaría a Atlético Nacional, club que conserva sus derechos deportivos y que sigue de cerca la evolución de uno de sus jóvenes valores, hijo de «Aristigol», referente histórico de los goleadores colombianos.

Por ahora, el jugador solo se pronunció con la frase que resume su año: un aprendizaje que lo deja más cerca del fútbol de élite, ya sea en la MLS o de regreso al equipo verde.

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