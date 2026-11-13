Campuzano, lesionado, y Haydar, a punto de volver: el parte médico de Atlético Nacional

Resumen: Atlético Nacional confirmó una lesión muscular de Jorman Campuzano, cuyo retorno a los entrenamientos dependerá de su evolución, mientras César Haydar volverá a los trabajos grupales el próximo 15 de noviembre. Las bajas llegan en la semana en la que el equipo verdolaga enfrenta tres veces a Once Caldas.

Atlético Nacional entregó este jueves 13 de noviembre el parte médico oficial de dos de sus jugadores, Jorman Campuzano y César Haydar, en la víspera del cierre del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II. El comunicado, firmado por el Departamento Médico del club con diagnóstico de Cedimed, trae una baja sensible en el mediocampo y, al mismo tiempo, una noticia alentadora en la defensa, justo cuando el equipo verdolaga entra en la recta más exigente del semestre.

El caso más delicado es el de Campuzano. El volante de marca sufrió una lesión muscular en el recto anterior del muslo izquierdo y, de acuerdo con el parte, su retorno a los entrenamientos dependerá de la evolución de la dolencia, sin que el club fije un plazo de recuperación. Su nombre no aparece en la lista de 20 convocados para el partido de este sábado ante Once Caldas (3:30 p. m., estadio Atanasio Girardot), por la fecha 19 de la Liga.

La ausencia de Campuzano llega en un momento clave del calendario. Atlético Nacional afronta tres partidos consecutivos contra Once Caldas en ocho días: el empate 1-1 del martes en Manizales, por la ida de las semifinales de la Copa BetPlay; el duelo de Liga de este sábado, y la vuelta de la serie copera el próximo martes 17 de noviembre, a las 6:30 p. m., en el Atanasio. El técnico Lucas González tendrá que reacomodar su mediocampo sin una de sus piezas de equilibrio.

El parte fue divulgado por el club a través de sus canales oficiales, en la misma jornada en que entregó la lista de convocados para el cierre de la fase regular. En el documento, el Departamento Médico detalla el estado de cada jugador con el respaldo diagnóstico de Cedimed, el centro médico que acompaña los procesos de recuperación del plantel profesional.

Para Lucas González, perder a Campuzano es un golpe directo a la zona media. El volante es una de las fichas de equilibrio del equipo y su ausencia obliga al entrenador a rearmar el centro del campo en la semana en que se juega buena parte del semestre: el cupo a la final de la Copa BetPlay y la llegada a los cuadrangulares de la Liga con la mejor disposición posible.

La buena noticia del parte es la de César Haydar. El defensor central regresará a los entrenamientos grupales el próximo 15 de noviembre, según el reporte oficial, lo que lo acerca a estar de nuevo a disposición del cuerpo técnico para el tramo decisivo del año. Haydar tampoco fue citado para el compromiso de este sábado.

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Las bajas por lesión se suman a las ausencias de los jugadores citados por las selecciones nacionales durante la fecha FIFA, que no responden a problemas físicos: Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo están con la Selección Colombia mayor, mientras Felipe Marín y Jhoan Quesada fueron convocados a la Sub-19.

En las últimas semanas, los reportes del club también han dado cuenta de otros procesos de recuperación, como el del atacante Ian Poveda, operado del tobillo y por fuera de las canchas lo que resta de 2026, y el del delantero Cristian ‘Chicho’ Arango, ausente de las últimas convocatorias por lesión.

Atlético Nacional cierra la fase regular ya clasificado a los cuadrangulares semifinales y como líder del campeonato con 39 puntos, por lo que el cuerpo médico trabaja a contrarreloj para devolverle efectivos a Lucas González de cara a la definición de ambos torneos.

Este es el parte médico completo de Atlético Nacional

Foto: Atlético Nacional.

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