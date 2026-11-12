Toronto FC habría descartado la compra de Emilio Aristizábal y el delantero volvería a Nacional

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Resumen: Según circula en redes, el Toronto FC habría descartado la compra del delantero colombiano Emilio Aristizábal, de 21 años, quien volvería a Atlético Nacional al terminar su préstamo. En la MLS 2026 disputó 24 partidos, con cuatro goles y una asistencia. Hasta ahora, el club canadiense no se ha pronunciado: tenía plazo hasta el 25 de noviembre para decidir si ejercía la opción de compra.

El futuro de Emilio Aristizábal habría dado un giro. Según circula en redes, el Toronto FC habría descartado la compra del delantero colombiano, por lo que el jugador volvería a Atlético Nacional, club dueño de su ficha, una vez termine su préstamo en la MLS.

La versión indica que el equipo canadiense no ejercería la opción de compra que incluía el acuerdo con el conjunto verde. De confirmarse, el atacante de 21 años dejaría la liga de Estados Unidos y Canadá después de una temporada en la que, según las estadísticas conocidas, marcó cuatro goles y aportó una asistencia.

Por ahora, el Toronto FC no se ha pronunciado sobre el tema y la información se mantiene en el terreno de lo que se comenta en redes sociales.

Lo que se sabía hasta ahora

Hasta ayer, el panorama era distinto. El préstamo de Aristizábal había terminado y el Toronto FC tenía plazo hasta el 25 de noviembre para decidir si ejercía la opción de compra. Esa es la fecha límite que fijó la liga para que los equipos resuelvan las opciones contractuales de sus plantillas.

El gerente general del club, Jason Hernandez, había dicho esta semana, durante la jornada de cierre de año ante los medios, que el futuro de Aristizábal y del chileno Benjamín Kuscevic, ambos a préstamo, estaba entre las decisiones pendientes. Por eso, si la versión que circula resultara cierta, la determinación se habría tomado antes de que se cumpliera el plazo.

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Una temporada de crecimiento en la MLS

Aristizábal, hijo del histórico goleador Víctor Hugo Aristizábal, llegó cedido por Nacional al Toronto FC a comienzos de este año. Según las estadísticas compiladas por el sitio especializado StatsNext, disputó 24 partidos de la MLS 2026, siete de ellos como titular, con 669 minutos en cancha, cuatro goles y una asistencia, defendiendo la camiseta número 17.

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Su momento más recordado llegó el 9 de septiembre. Entró de cambio por Josh Sargent y, en el tiempo de adición, marcó el gol del triunfo 2-1 sobre el Nashville SC, entonces líder del torneo, en plena lucha por los playoffs. Ese tanto le valió elogios de la prensa especializada, que lo señaló como un delantero que empezaba a aparecer en los momentos en los que Toronto no podía equivocarse.

Antes de llegar a Canadá, el delantero había pasado la temporada 2025 cedido en Fortaleza CEIF, de la Liga colombiana, donde convirtió 12 goles en 36 partidos. Esos números lo pusieron en la órbita del fútbol internacional y llevaron a Nacional a cederlo al club de la MLS.

Un Toronto FC en reestructuración

La posible decisión sobre Aristizábal llegaría en medio de una reestructuración en el Toronto FC. El equipo terminó duodécimo en la Conferencia Este, con 39 puntos, y quedó por sexto año consecutivo por fuera de los playoffs. El resultado le costó el cargo al técnico Robin Fraser, despedido el lunes 9 de noviembre. El club busca ahora un nuevo entrenador antes de definir su plantilla para la próxima temporada.

¿Qué pasaría con su regreso a Nacional?

Si el Toronto FC finalmente no compra al jugador, Aristizábal regresaría a Atlético Nacional, que conserva sus derechos deportivos y que ha seguido de cerca la evolución de uno de sus jóvenes valores. Su llegada sumaría una opción ofensiva más para el equipo verde de cara a lo que viene, incluida la Copa Libertadores 2027, torneo para el que el conjunto antioqueño ya aseguró su cupo.

El propio jugador cerró su temporada con un mensaje de balance en Instagram, en el que resumió su año en Canadá con la frase «Año de aprendizaje». Por ahora no se conoce un pronunciamiento suyo sobre su futuro deportivo.

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