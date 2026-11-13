Vuelve Edwin Cardona: los 20 convocados de Atlético Nacional para recibir a Once Caldas

Resumen: Atlético Nacional confirmó los 20 convocados para recibir a Once Caldas en el cierre del todos contra todos de la Liga BetPlay, con los regresos de Edwin Cardona y Néider Parra y las bajas de los seleccionados y los lesionados Campuzano y Haydar. El partido será este sábado a las 3:30 p. m. en el Atanasio Girardot.

Atlético Nacional confirmó este viernes la lista de 20 convocados para recibir a Once Caldas este sábado 14 de noviembre, a las 3:30 p. m., en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en el partido de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II, la última jornada del todos contra todos.

El equipo de Lucas González llega al compromiso con la tranquilidad de tener asegurados el liderato de la fase regular, con 39 puntos y una diferencia de gol de +20, y la ventaja deportiva para los cuadrangulares semifinales. Enfrente tendrá a un Once Caldas que se juega la clasificación: al equipo manizalita le basta ganar para asegurar su cupo entre los ocho, aunque también podría clasificar con empate o incluso con derrota, dependiendo de lo que hagan Deportes Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo en la jornada simultánea.

La lista entregada por el club a través de sus canales oficiales trae dos regresos importantes: el del volante Edwin Cardona, que no había sido citado en las últimas jornadas, y el del defensor Néider Parra, ya recuperado de la lesión que sufrió en el clásico ante Independiente Medellín.

En el arco no aparece el capitán Franco Armani: los porteros citados son Edímer Zea y Luis Marquínez. Tampoco están los jugadores ausentes por la fecha FIFA: Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, con la Selección Colombia mayor, y Felipe Marín y Jhoan Quesada, convocados a la Sub-19.

Por lesión quedaron por fuera Jorman Campuzano, con una lesión muscular en el recto anterior del muslo izquierdo, y César Haydar, que regresará a los entrenamientos grupales el próximo 15 de noviembre, según el parte médico oficial entregado por el club este jueves.

James Rodríguez, autor del gol del empate 1-1 del martes en Manizales, lidera las opciones ofensivas de una nómina en la que también están Alfredo Morelos, Marlos Moreno, Andrés Sarmiento, Kevin Parra y Emmanuel Benítez.

Estos son los 20 convocados de Atlético Nacional

Arqueros: 44. E. Zea y 25. L. Marquínez.

Defensas: 16. W. Tesillo, 15. A. Reyes, 3. N. Parra, 20. M. Casco y 27. Y. Perlaza.

Volantes: 80. J. Zapata, 14. E. Rivero, 8. M. Uribe, 31. X. Ríos, 22. E. Cabrera, 23. J. Rodríguez y 10. E. Cardona.

Delanteros: 13. N. Rodríguez, 7. M. Moreno, 32. E. Benítez, 30. K. Parra, 29. A. Sarmiento y 9. A. Morelos.

Director técnico: Lucas González.

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Foto: Atlético Nacional.

Nacional llega al cierre de la fase regular en buen momento: viene de ganarle 4-3 al Deportivo Pereira en la fecha 18 y de empatar 1-1 en su visita a Manizales por la Copa, y busca despedir el todos contra todos con una nueva victoria ante su gente.

El partido será el segundo de tres duelos consecutivos entre Nacional y Once Caldas en ocho días. El martes empataron 1-1 en el estadio Palogrande, por la ida de las semifinales de la Copa BetPlay, con gol de James Rodríguez, y el próximo martes 17 de noviembre, a las 6:30 p. m., jugarán la vuelta de la serie en el Atanasio.

La jornada de este sábado tendrá además una nueva edición del ‘Festival del Hincha’, la fiesta con la que el club acompaña sus partidos de local y que seguirá ambientando el Atanasio en el cierre del todos contra todos.

Los siete partidos de la fecha 19 se jugarán en simultáneo, todos a las 3:30 p. m., con transmisión de Win Sports a través de sus distintas señales y plataformas digitales.

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