«De vuelta a casa»: Iván Ramiro Córdoba regresa al país para el partido de leyendas en Armenia

Resumen: Resumen: Iván Ramiro Córdoba regresa a Colombia para jugar «Levantemos a Colombia 2.0», el partido de leyendas que se disputará este sábado en Armenia para recaudar fondos para la reconstrucción del Quindío tras el terremoto de agosto.

El excapitán de la Selección Colombia Iván Ramiro Córdoba anunció este jueves que está de regreso al país, donde se sumará al partido solidario «Levantemos a Colombia 2.0», que reunirá este sábado a leyendas del fútbol colombiano y ecuatoriano en Armenia para apoyar a las familias afectadas por el terremoto que sacudió al Quindío el pasado 10 de agosto.

«De vuelta a casa. El fútbol vuelve a unirnos por una buena causa. Esta vez, para apoyar a las familias afectadas por los terremotos. ¡Nos vemos pronto, Colombia!», escribió el exdefensor en su cuenta verificada de Instagram, donde compartió una fotografía en un aeropuerto, sonriendo, con el pulgar arriba y el estuche de su guitarra al hombro.

La publicación superó los mil «me gusta» en su primera hora y se llenó de mensajes de bienvenida. «Presidente de la federación», «Bienvenido, maestro», le escribieron sus seguidores.

El histórico zaguero, capitán y autor del gol que le dio a Colombia su único título de Copa América en 2001, no estuvo en la primera edición de este juego benéfico, disputada el pasado 21 de agosto en el estadio El Campín de Bogotá ante más de 35.000 espectadores. Esa jornada, también convocada por Yepes, reunió a 36 jugadores, entre ellos Radamel Falcao García, Carlos «el Pibe» Valderrama y Juan Guillermo Cuadrado, y recaudó cerca de 2.500 millones de pesos para los damnificados.

«Estoy muy emocionado porque no había vuelto a jugar en el estadio Centenario desde los cuartos de final de la Copa América de 2001», contó Yepes a la revista Semana sobre su regreso a Armenia.

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¿Cuándo y dónde es el partido?

La segunda edición, denominada «Levantemos a Colombia 2.0», se jugará este sábado 7 de noviembre en el estadio Centenario de Armenia. Las puertas abrirán a la 1:30 de la tarde y el pitazo inicial sonará a las 4:00 de la tarde. El 100% del recaudo de la boletería irá a la reconstrucción de las zonas rurales del Quindío afectadas por el sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto.

El evento es liderado de nuevo por el excapitán Mario Alberto Yepes, que además vivirá en este compromiso su despedida del fútbol profesional, y cuenta con la articulación del Quindío Convention Bureau, que reúne a la Gobernación, a la Alcaldía de Armenia y a otras entidades del departamento. La organización, en la que participan Valvoline Global Colombia y la agencia HeroHero Sports como patrocinadores, espera alrededor de 20.000 espectadores. Según el Quindío Convention Bureau, el juego también busca mostrar que el departamento tiene sus hoteles, parques temáticos y restaurantes abiertos y operativos para recibir a los visitantes tras la emergencia.

Las figuras que estarán en la cancha

Por Colombia, además de Yepes e Iván Ramiro Córdoba, fueron anunciados René Higuita, Faryd Mondragón, Óscar Córdoba, Tino Asprilla, Juan Pablo Ángel, Giovanni Hernández, Elkin Murillo y Fredy Guarín, entre otros.

Por Ecuador confirmaron su presencia el capitán histórico Iván Hurtado, José Francisco Cevallos, Agustín Delgado, Segundo Castillo, Marlon Ayoví, Patricio Urrutia y Frickson Erazo. La participación de Iván Kaviedes aún está por confirmarse.

¿Dónde comprar las boletas?

Las entradas se consiguen en la plataforma TuBoleta, buscando «Partido de Leyendas 2.0», y en puntos físicos del centro comercial Portal del Quindío y del segundo piso de la Cámara de Comercio de Armenia. Los precios van de 30.000 a 66.000 pesos y todo lo recaudado se destinará a la reconstrucción.

No es la primera vez que el exjugador del Inter de Milán se vincula a las labores de ayuda tras el sismo: en agosto se sumó a la Fundación Italocolombiana del Monte Tabor en la atención de las comunidades del Pacífico con el Barco Hospital San Raffaele, y cuando ocurrió la emergencia difundió los enlaces de las entidades que gestionaban donaciones.

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Foto: Instagram.

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