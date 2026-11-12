Minería ilegal: más de mil mineros salieron de Ataco tras megaoperativo en el río Saldaña

Foto: Policía Nacional

Resumen: Un megaoperativo de la Fuerza Pública en el sur del Tolima sacudió a un municipio tomado por la extracción ilegal de oro. Esto fue lo que pasó en Ataco.

Más de 1.000 personas que se dedicaban a la minería ilegal de oro salieron del municipio de Ataco, en el sur del Tolima, tras un megaoperativo conjunto de la Policía, el Ejército y varias entidades del Estado, concentrado en el sector de Puente Amarillo, corregimiento de Santiago Pérez, en las riberas de los ríos Atá y Saldaña.

El balance lo entregó la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien explicó que la salida se dio en dos tandas: cerca de 500 personas abandonaron el municipio entre el domingo 1 y el martes 3 de noviembre de 2026, y otras 500 lo hicieron el viernes 6 de noviembre. Para el traslado, la Gobernación dispuso buses con destino a Cali y Medellín, las ciudades de donde era originaria buena parte de esa población.

«Inicialmente salieron casi 500 personas del municipio de Ataco y posteriormente otras 500 personas en los buses que nosotros pusimos con destino a Cali, Medellín y hasta allá llegaron esas personas que no son de nuestro territorio y que estaban haciendo extracción ilegal acá», señaló la mandataria.

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En la intervención participaron cerca de 1.000 integrantes de la Fuerza Pública, junto con funcionarios del Esmad, Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y Migración Colombia. Durante el procedimiento se destruyeron los cambuches instalados en la zona y se retiraron las conexiones de energía que alimentaban la actividad.

Intimidación con explosivos en pleno desalojo

El operativo no estuvo exento de tensión. De acuerdo con la gobernadora, presuntos integrantes de las disidencias de las Farc lanzaron artefactos explosivos con drones contra la estación de Policía del municipio y luego contra uniformados de la institución, en lo que fue interpretado como una retaliación por el golpe a la minería ilegal.

Varios policías resultaron afectados en uno de los ataques nocturnos y fueron trasladados a un centro asistencial de Ibagué, donde se recuperan. Pese a las intimidaciones, Matiz aseguró que el desalojo terminó sin personas heridas y con respeto por los derechos humanos.

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Para garantizar la operación, la Alcaldía de Ataco decretó un toque de queda en la zona urbana y rural del municipio, que rigió durante el jueves 5 y el viernes 6 de noviembre de 2026.

Los números del golpe a la minería ilegal en el Tolima

El desalojo hizo parte de una ofensiva más amplia contra la extracción ilegal de oro en el sur del departamento. Según la gobernadora, hasta el momento se han realizado 180 operaciones, en las que se han destruido más de 144 retroexcavadoras y excavadoras y se han incautado más de 119.000 galones de combustible.

Uno de los golpes más duros fue la Operación Pijaos X, adelantada por la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial en el corregimiento de Santiago Pérez, donde fueron destruidas 12 excavadoras y 10 cambuches y afectadas tres unidades de producción minera ilegal.

Según las autoridades, en esos puntos se extraían cerca de 7,3 kilogramos de oro al mes, valorados en más de $3.087 millones, y la maquinaria destruida tenía un valor estimado de $6.600 millones. El presidente Abelardo de la Espriella informó que la operación golpeó las finanzas del frente Gerónimo Galeano, una estructura de las disidencias de las Farc que estaría vinculada con alias Iván Mordisco; la afectación a esa organización habría superado los $464 millones.

Un daño ambiental «incalculable»

Más allá de la salida de los mineros, la preocupación de las autoridades está en el estado de los ríos. «El daño que se le ha causado al río Saldaña es incalculable», advirtió la gobernadora, al referirse a la afectación de las fuentes hídricas del sur del Tolima por cuenta de la explotación aurífera.

La problemática también se refleja en la seguridad del municipio: según la Defensoría del Pueblo, los homicidios en Ataco pasaron de cuatro en 2025 a 27 en lo corrido de 2026, en medio de la disputa de los grupos armados por las economías ilegales. De hecho, en mayo de 2026 se registró una asonada de la comunidad, presuntamente instrumentalizada por las disidencias, en la que varios uniformados estuvieron retenidos durante horas en la estación del corregimiento de Santiago Pérez.

Por ahora, el Ejército mantiene una vigilancia permanente en el sector de Puente Amarillo para evitar el regreso de los mineros. Las autoridades también adelantan operaciones de control territorial en los municipios de Chaparral y Coyaima, donde temen que la minería ilegal intente replicarse a la misma escala.