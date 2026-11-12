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Resumen: Dos funcionarios de la Fiscalía recuperaron la libertad en Arauca tras un prolongado secuestro del ELN. El caso había llegado a la CIDH.

Agentes de la Fiscalía recobran la libertad tras más de un año secuestrados por el ELN en Arauca

Los agentes de la Fiscalía Rodrigo y Jesús recuperaron la libertad en Arauca, después de permanecer secuestrados por el ELN desde el 8 de mayo de 2025.

La liberación fue reportada el 12 de noviembre de 2026 por El Tiempo, que indicó que el ente acusador ya fue informado del procedimiento.

Los dos funcionarios habían sido interceptados cuando se desplazaban por la vía entre Fortul y Arauquita. Su regreso a la libertad ocurre más de un año y medio después del secuestro, un caso que llevó a sus familias a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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¿Quiénes son los agentes de la Fiscalía liberados?

Rodrigo y Jesús estaban en cumplimiento de sus funciones cuando fueron secuestrados en el departamento de Arauca. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó el caso al estudiar una solicitud de protección presentada en su favor.

Según ese organismo, durante el cautiverio circularon varias pruebas de supervivencia en video. Sus representantes alertaron sobre un deterioro progresivo de su estado físico y psicológico, así como sobre enfermedades preexistentes cuyo tratamiento podía verse afectado por las condiciones del secuestro.

La CIDH también registró que el grupo armado los sometió a un denominado «juicio revolucionario» y les impuso una privación de la libertad de 55 meses. Ese señalamiento del ELN formó parte de los antecedentes examinados por la Comisión para evaluar el riesgo que enfrentaban los funcionarios.

El caso llegó a la CIDH antes de la liberación

El 8 de agosto de 2026, la CIDH adoptó la Resolución 61/2026, con medidas cautelares para proteger la vida y la integridad de los agentes de la Fiscalía. El organismo consideró que existía una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable para sus derechos.

Entre las medidas solicitadas a Colombia estaban promover gestiones humanitarias para verificar su salud, garantizar la atención médica necesaria y redoblar los esfuerzos para establecer su paradero con miras a su liberación y seguridad.

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La Comisión pidió además concertar las acciones con sus familiares y representantes, mantenerlos informados e investigar los hechos que dieron origen a las medidas cautelares.

Durante ese trámite, el Estado informó sobre gestiones de coordinación humanitaria y sobre la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente por parte de la Defensoría Regional de Arauca. La liberación conocida ahora cierra el cautiverio de los dos funcionarios, mientras se conocen los detalles de su retorno.