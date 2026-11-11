Ataque armado deja un policía muerto y dos personas heridas en Hato Corozal, Casanare

Foto de archivo

Resumen: Ataque armado en Hato Corozal, Casanare: dos patrulleros fueron atacados a tiros cerca de una estación de servicio; uno murió, otro quedó herido y una mujer también resultó lesionada. El gobernador César Ortiz Zorro rechazó el hecho y hay operativos en la zona.

Un nuevo hecho de violencia contra la Fuerza Pública se registró la noche de este martes 11 de noviembre en el norte de Casanare. De acuerdo con Caracol Radio, dos patrulleros de la Policía Nacional fueron atacados con arma de fuego mientras adelantaban labores de registro y control cerca de una estación de servicio del municipio de Hato Corozal, territorio fronterizo con el departamento de Arauca.

Según la información preliminar recogida por esa emisora, los uniformados fueron sorprendidos por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta cuando llegaban a atender un procedimiento en el sector. Uno de los patrulleros perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que el otro fue trasladado de urgencia al hospital local, donde permanecía herido al cierre de esta edición.

Versiones preliminares difundidas por medios locales de Casanare daban cuenta de que el segundo uniformado habría fallecido minutos después de su ingreso al centro asistencial, un extremo que hace parte de la información en desarrollo y sobre el cual no se ha conocido confirmación por parte de las autoridades.

En medio del ataque, una mujer que se encontraba en el sector resultó herida en uno de sus brazos y recibió atención médica. Tras el atentado, los responsables habrían despojado a los uniformados de sus armas de dotación antes de huir con rumbo desconocido, según las primeras versiones conocidas.

El patrullero fallecido, ya identificado por medios nacionales, llevaba vinculado a la institución desde el año 2012. A esta hora unidades de la Policía Nacional adelantan operativos en el municipio para dar con el paradero de los presuntos responsables del ataque y esclarecer los móviles del hecho.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, rechazó el atentado y expresó su solidaridad con los uniformados, sus familias y toda la institución. A través de un pronunciamiento, el mandatario departamental condenó el ataque y aseguró que en estos momentos es necesario permanecer unidos para respaldar a la Fuerza Pública y enfrentar a quienes pretenden sembrar terror y afectar la tranquilidad del departamento.

«Nuestros policías no están solos, Casanare y Colombia está con ustedes», manifestó el gobernador, quien también envió un mensaje de fortaleza y gratitud a los integrantes de la Policía Nacional que adelantan labores de seguridad en la región.

Hato Corozal está ubicado al norte de Casanare, en el límite con el departamento de Arauca, una zona de frontera en la que históricamente se ha registrado presencia de grupos armados ilegales. El municipio, de vocación ganadera y arrocera, ha sido escenario en distintos años de hechos de violencia contra la Fuerza Pública y contra la población civil, en medio de la disputa territorial que mantienen estructuras armadas en el corredor entre Casanare y Arauca.

El ataque de este martes se suma a la serie de hechos contra la fuerza pública registrados en las últimas semanas en distintas regiones del país, entre ellos atentados contra estaciones y patrullas de Policía en el suroccidente y el nororiente colombiano, que mantienen en alerta a las autoridades.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del ataque y la identidad de los responsables, mientras la comunidad de Hato Corozal permanece consternada por lo ocurrido en la noche de este martes.

El corredor entre el norte de Casanare y el sur de Arauca es una de las zonas de mayor tensión de seguridad en el oriente del país. Municipios como Tame, Saravena, Fortul y Arauquita han registrado en los últimos años ataques, hostigamientos y presencia de estructuras armadas ilegales que se disputan el control territorial, las rutas de contrabando y las economías ilícitas de la frontera con Venezuela, lo que mantiene a las comunidades y a la Fuerza Pública en permanente alerta.

Lea también: Ataque armado dejó tres muertos en San Cristóbal, sur de Bogotá: un capturado tras plan candado

También te puede interesar: ¡Atacaron con granada la sede de RCN en Cali! MinDefensa promete que «no habrá tregua» contra los responsables