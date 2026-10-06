Resumen: El INPEC ordenó trasladar a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, a La Picota. La defensa de Pinilla se opone a la medida.

INPEC ordena el traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel La Picota

Los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López y Sneyder Pinilla deberán abandonar los centros de reclusión militares en los que permanecían. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ordenó su traslado a la cárcel La Picota, en Bogotá.

Ambos están vinculados al caso de corrupción en esa entidad. Según el INPEC, la decisión se tomó teniendo en cuenta las condiciones de seguridad que corresponden a cada recluso.

Hasta ahora, Olmedo López, cuyo nombre completo es Olmedo de Jesús López Martínez, estaba recluido en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública CPAMS EJEPO. Sneyder Augusto Pinilla, por su parte, se encontraba en el CPAMS EJART, un centro del mismo tipo.

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La orden no cayó bien en la defensa de Pinilla. Su abogado se opuso al traslado y solicitó que la decisión del INPEC quede sin efectos. Asegura que existe una orden judicial vigente según la cual su cliente debe permanecer en un centro de reclusión militar.

El defensor también recordó que Pinilla optó por colaborar con la justicia como testigo. Por eso, pidió que se proteja su vida e integridad y que las garantías otorgadas en su proceso de cooperación sean efectivas.

La decisión del INPEC no solo involucra a Olmedo López y a Pinilla. También incluye a otros dos internos que estaban en establecimientos para miembros de la Fuerza Pública. Uno es Jorge Armando Torres Reyes, a quien se le relacionan los delitos de fabricación o porte de armas y concierto para delinquir. El otro es Jairo Rueda García, vinculado al delito de actos sexuales con menor de catorce años.

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