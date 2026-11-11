Resumen: Una mujer en condición de calle ingresó al Palacio Municipal de Ocaña portando un arma blanca y buscando a Silder Lorena Contreras, esposa del alcalde Emiro Cañizares Plata y gestora social. El mandatario manifestó que la mujer podría haber sido enviada por alguien.

Buscaba a la primera dama: mujer con arma blanca habría entrado a la alcaldía de Ocaña

Minuto30.com .- Una mujer en condición de calle ingresó al Palacio Municipal de Ocaña, en Norte de Santander, portando un arma blanca y preguntando por Silder Lorena Contreras, esposa del alcalde Emiro Cañizares Plata y gestora social del municipio, según reportaron medios locales en las últimas horas.

El hecho, que habría ocurrido en las instalaciones de la alcaldía, generó alarma entre los funcionarios y la comunidad ocañera, pues la mujer habría llegado directamente a buscar a la primera dama del municipio, quien desarrolla allí su trabajo como gestora social.

«Podría haber sido enviada por alguien»: alcalde de Ocaña

Tras el hecho, el alcalde Emiro Cañizares Plata se pronunció y manifestó su preocupación por lo ocurrido dentro del Palacio Municipal. Según el mandatario, la mujer que ingresó con el arma blanca podría no haber actuado por iniciativa propia.

«La mujer podría haber sido enviada por alguien», manifestó el alcalde, de acuerdo con el reporte que circula en redes sociales, donde también se compartió una captura de lo que sería la cámara de seguridad del lugar, en la que se ve a una mujer enfrentando a varias personas.

En el reporte preliminar no se precisa si la mujer fue retenida por las autoridades ni si alguna persona resultó herida durante el incidente. Tampoco se conoce con claridad en qué momento habría ocurrido el ingreso ni cómo logró la mujer llegar hasta el interior del edificio portando el arma.

Ocaña, un municipio golpeado por la violencia

El hecho se da en medio de la difícil situación de orden público que vive Ocaña y la región del Catatumbo, donde las autoridades han reportado en los últimos meses ataques contra la fuerza pública, artefactos explosivos y hechos de sangre que tienen a la comunidad en zozobra.

En marzo de 2025, una masacre dejó cinco personas muertas en el municipio y llevó a las autoridades a decretar toque de queda y a ofrecer una millonaria recompensa por los responsables. Más recientemente, el Ejército frustró un atentado al destruir tres explosivos en la vía Ocaña-Cúcuta, y un cilindro sospechoso reportado en la curva del cementerio mantuvo en alerta a los habitantes.

También se han registrado ataques atribuidos al ELN contra militares en la zona, entre ellos una ofensiva con drones contra un cantón militar en la que murieron tres soldados, hechos por los que el propio presidente de la República anunció una ofensiva contra ese grupo armado.

¿Quién es Silder Lorena Contreras?

Silder Lorena Contreras Amaya es la esposa del alcalde Emiro Cañizares Plata y se desempeña como gestora social de Ocaña, desde donde lidera programas en favor de la niñez, las familias y los sectores más vulnerables del municipio.

Entre sus iniciativas más recientes está la puesta en marcha de un espacio seguro y protector para la niñez ocañera, un proyecto articulado con organizaciones internacionales y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, además de jornadas de entrega de regalos y mercados en la zona rural durante las festividades de fin de año.

Su trabajo constante en el Palacio Municipal y en los corregimientos la ha convertido en una figura pública conocida y cercana a la comunidad, razón por la que el hecho de que una mujer armada haya entrado a buscarla a la alcaldía ha causado tanta conmoción entre los ocañeros.

Las autoridades del municipio no se habían pronunciado de manera formal sobre el incidente hasta el cierre de esta nota, más allá de las declaraciones del alcalde Cañizares Plata.

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Foto: Redes Sociales