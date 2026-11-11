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    • De la Espriella anuncia el sometimiento de cinco integrantes de la Segunda Marquetalia en Guainía

    De la Espriella anunció el sometimiento de cinco integrantes de la Segunda Marquetalia en Barrancominas, Guainía, con fusiles y municiones incautados.

    Publicado por: SoloDuque

    De la Espriella anuncia el sometimiento de cinco integrantes de la Segunda Marquetalia en Guainía
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    De la Espriella anuncia el sometimiento de cinco integrantes de la Segunda Marquetalia en Guainía

    Resumen: Cinco integrantes del frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia se sometieron a la justicia en Barrancominas, Guainía. Según el presidente Abelardo de la Espriella, la Fuerza Pública incautó tres fusiles, 16 proveedores, 692 cartuchos y tres chalecos multipropósito.

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    El presidente Abelardo de la Espriella anunció en la noche de este miércoles el sometimiento a la justicia de cinco integrantes de la Segunda Marquetalia, estructura narcoterrorista de las disidencias de las Farc, en el municipio de Barrancominas, en el departamento del Guainía.

    «Seguimos acorralando a la Segunda Marquetalia», expresó el jefe de Estado en un mensaje divulgado en su cuenta de X, en el que precisó que los cinco sometidos hacían parte del frente Acacio Medina de esa organización.

    El balance del operativo

    Según el balance divulgado por el mandatario, el resultado del operativo de la Fuerza Pública fue contundente:

    • 5 personas sometidas a la justicia.
    • 3 fusiles.
    • 16 proveedores.
    • 692 cartuchos calibre 5,56 milímetros.
    • 3 chalecos multipropósito.

    El anuncio presidencial estuvo acompañado de un video en el que se observa a cinco personas con el rostro protegido, junto al material incautado, dispuesto sobre una mesa para su exhibición por soldados del Ejército Nacional.

    Material incautado y cinco personas sometidas en Barrancominas, Guainía, con identidades protegidas

    Foto: Redes Sociales

    En su pronunciamiento, De la Espriella reiteró la advertencia a las organizaciones armadas: «A los grupos narcoterroristas les advierto: no vamos a permitir que sigan imponiendo su ley del terror. Vamos a desmantelar sus estructuras, arrebatarles sus armas y recuperar cada rincón del territorio nacional».

    La ofensiva contra las estructuras armadas

    El resultado en el Guainía se suma a los anuncios que el Gobierno ha hecho en los últimos días sobre su ofensiva contra los grupos armados. Este miércoles, el presidente informó la muerte de Haminton Mosquera, alias «Negro Perea», señalado cabecilla del Clan del Golfo, en la operación Nehemías, desarrollada en zona rural de Tarazá, Antioquia.

    Un día antes, el mandatario también había confirmado la muerte de alias «Maryi», señalada de integrar los Comandos de Frontera, durante un combate con tropas en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo.

    Lea también: De la Espriella confirma muerte de alias «Maryi» en combate contra Comandos de Frontera en Putumayo.

    La Segunda Marquetalia mantiene presencia armada en los departamentos de la franja fronteriza con Venezuela, entre ellos el Guainía y el Vichada, donde las autoridades le atribuyen el control de economías ilegales.

    También te puede interesar: Operación Tormenta arrasó con 274 laboratorios de coca en 12 departamentos.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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