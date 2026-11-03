Sacudón en La Picota: 582 celulares, 3.754 SIM y seis antenas Starlink incautadas en 19 pabellones

Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella informó de un megaoperativo de registro y control en 19 pabellones de La Picota, en Bogotá, con 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM, 38 módems y seis antenas Starlink incautados, además de 356 armas cortopunzantes, estupefacientes y dinero en efectivo. Las autoridades analizan cómo ingresaron esos elementos y si se relacionan con delitos coordinados desde adentro.

Un megaoperativo de registro y control en 19 pabellones de la cárcel La Picota, en Bogotá, dejó la incautación de 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM, 38 módems y seis antenas Starlink, según informó este martes el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de X.

Además de los equipos de comunicación, las autoridades hallaron 356 armas cortopunzantes, estupefacientes, dinero en efectivo y numerosos accesorios electrónicos. El mandatario difundió un video de la intervención y aseguró que se terminó lo que llamó «la guachafita» dentro de los penales.

«Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones criminales»

En su mensaje, el jefe de Estado afirmó que a quienes pretenden seguir delinquiendo desde las prisiones les quedó claro que «la autoridad se respeta y la ley se hace cumplir». También dijo que no permitirá que los delincuentes continúen ordenando delitos, intimidando a los colombianos y burlándose de la justicia desde sus celdas.

Medios nacionales como El Tiempo, Noticias Caracol, El Heraldo e Infobae replicaron las cifras entregadas por el Gobierno. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue la entidad que adelantó el procedimiento, que buscó retirar elementos no autorizados que permanecían en poder de los internos y que, en muchos casos, podrían facilitar las comunicaciones desde el interior del establecimiento.

Antenas satelitales y miles de SIM: la preocupación

La presencia de módems y de seis antenas de internet satelital Starlink llama la atención de las autoridades, pues apunta a una infraestructura de conexión clandestina dentro de los pabellones intervenidos. Las más de 3.700 tarjetas SIM, por su parte, muestran la magnitud del material que habría circulado en esos patios.

Según lo conocido hasta ahora, los elementos incautados están siendo analizados para establecer cómo ingresaron al establecimiento y si tendrían relación con actividades criminales coordinadas desde adentro, como extorsiones e intimidaciones. Hasta el momento no se han divulgado responsables concretos ni se ha dicho cuántos internos tenían los dispositivos, y las autoridades no han precisado cuánto tiempo estuvieron funcionando.

La Picota no es un caso aislado. En septiembre, Minuto30 contó cómo funcionaba una red de extorsión desde La Picota con falsos perfiles, fotos íntimas y amenazas, un episodio que ya había puesto en el centro del debate el uso de celulares en las celdas.

Traslados y control en las cárceles del país

El operativo se da en medio de una ofensiva del Gobierno para reforzar la seguridad en las prisiones. El 20 de octubre, el presidente informó el traslado de 91 personas privadas de la libertad a otros establecimientos del país: 41 desde Montería, 46 desde Sincelejo, dos desde Cartagena y dos desde Barranquilla. Este fin de semana, el Inpec reportó además el movimiento de 33 internos desde San Andrés hacia Bogotá.

El Ejecutivo ha repetido que el objetivo es impedir que estructuras criminales usen las cárceles para intimidar a la población, conservar privilegios o seguir delinquiendo. A finales de octubre, también se conoció el traslado de nueve extraditables desde La Picota hacia el hangar de la DEA, otra operación que el mandatario mostró en video.

Lo que falta por conocer

Por ahora, el balance corresponde al reporte oficial del Gobierno y del Inpec. Quedan pendientes detalles como el origen de las antenas y los equipos, las posibles responsabilidades dentro y fuera del penal, las medidas que se tomarán para evitar que estos elementos vuelvan a ingresar y si habrá investigaciones disciplinarias o penales contra quienes los tenían.

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