El DIM está en venta: Daniel Ossa confirma dos frentes de negociación con inversionistas

Foto: DIM

Resumen: Daniel Ossa, presidente del Independiente Medellín, confirmó en el programa Planeta Fútbol que el club mantiene dos frentes de negociación abiertos con grupos inversionistas para un cambio de propietarios. No hay operación cerrada ni fecha definida: los interesados ya revisan estados financieros, contratos e ingresos futuros bajo acuerdos de confidencialidad. El directivo negó que J Balvin, Ryan Castro o DJ Pope se hayan acercado directamente al club y aseguró que cualquier acuerdo se anunciará por canales oficiales.

Minuto30.com .- El presidente del Deportivo Independiente Medellín, Daniel Ossa, confirmó oficialmente que la institución mantiene dos frentes de negociación abiertos con posibles inversionistas para concretar un cambio de propietarios. En declaraciones al programa Planeta Fútbol, el directivo reconoció que el cuadro antioqueño necesita «un nuevo aire» y capital fresco para impulsar su crecimiento.

Ossa detalló que los interesados ya evalúan estados financieros, contratos e ingresos futuros bajo acuerdos de confidencialidad, y aclaró que todavía no existe una operación cerrada ni una fecha definida para concretar el traspaso.

«Son temas largos»: así van las negociaciones por el Medellín

«Nosotros hemos tenido dos frentes abiertos ya hace rato. Son temas que son largos porque la gente revisa, explora. En muchas ocasiones nos toca dejar entrar a la institución en un día a día para que la gente observe cómo es, piden documentación, se muestran contratos, se miran ingresos futuros. O sea, eso es un tema muy largo. Que de ahí para allá ya se haga un cierre definitivo, son otras etapas», explicó el presidente del ‘Poderoso’.

El dirigente insistió en que la apertura a vender el club no es nueva: «La gente lo ha hecho ver como una gran noticia, pero para nosotros no lo es. Nunca hemos cerrado las puertas para estas posibilidades». Y fue más allá al señalar que la institución necesita renovación: «El equipo merece un nuevo aire, unas personas que vengan frescas, con dineros frescos».

El propio Ossa contó que negociaciones anteriores no prosperaron porque algunos interesados desistieron o reconocieron que no tenían los recursos: «Muchas ocasiones nos ha tocado así, en silencio. La gente dice ‘muchas gracias, consideramos que no es el momento, no es el recurso’, u otras veces nos han dicho ‘hombre, no nos alcanza, no tenemos ese recurso’». Esas cosas, agregó, no se vociferan porque se firman documentos de confidencialidad. El interés por encontrar compradores tampoco es reciente: en enero de 2021, cuando Ossa fue designado presidente ejecutivo, el club informó oficialmente que lideraba un proceso para vender la participación de su principal accionista.

Ni J Balvin ni Ryan Castro se han acercado directamente al club

La confirmación de Ossa llega en medio de fuertes rumores que vinculaban a inversionistas cercanos a artistas urbanos como J Balvin, Ryan Castro y DJ Pope con una eventual compra del equipo rojo. Fuentes directivas de la institución precisaron que ninguno de los tres artistas se ha acercado directamente al club para preguntar por su valor, aunque no descartaron que alguno de los grupos que conversan desde hace tiempo con los dueños los haya querido acercar a la operación.

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Un club con activos que superan los US$40 millones

Los activos del Deportivo Independiente Medellín, entre infraestructura y derechos deportivos, superan los US$40 millones. Esa cifra no corresponde necesariamente al precio de una eventual venta, que no ha sido divulgado. El máximo accionista es el empresario Raúl Giraldo, quien adquirió la mayor participación en 2014, cuando la institución atravesaba dificultades financieras, y bajo cuya administración el equipo ha jugado varias finales de Liga y Copa y ha tenido presencia en torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

La presión de la hinchada también empuja el tema: desde mediados de año, sectores de la barra han pedido abiertamente la venta del equipo tras varios desencuentros con la dirigencia. El club, además, tomó decisiones como retocar el escudo y volver a llamarse Medellín en el imaginario de la gente, una apuesta de los directivos por convertir al ‘Equipo del Pueblo’ en un punto de identidad de la ciudad que pudiera atraer inversionistas.

Mientras no exista una firma definitiva, la administración actual seguirá al frente del equipo trabajando con normalidad, y Ossa aseguró que cualquier acuerdo definitivo será anunciado por los canales oficiales de la institución.

En la cancha, el DIM se juega la clasificación este sábado

Entre tanto, el ‘Poderoso’ vive un momento deportivo clave: suma 29 puntos en la Liga BetPlay 2026-II y visita este sábado 14 de noviembre a Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario, en la última fecha del todos contra todos. Al Medellín le basta un empate para asegurar su cupo a los cuadrangulares semifinales sin depender de otros resultados.

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