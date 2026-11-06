Baja sensible en el DIM: Agustín Martegani, lesionado, se pierde el partido ante Fortaleza

El Deportivo Independiente Medellín confirmó este viernes, mediante su reporte médico oficial, que el volante argentino Agustín Martegani sufre una sobrecarga del tríceps sural, lesión que lo deja por fuera de la convocatoria para el partido de esta noche frente a Fortaleza, por la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-2.

Según el parte entregado por el departamento médico del club, Martegani presentó la sobrecarga durante el partido frente a Alianza, que el Poderoso ganó 2-1 en la fecha anterior. El jugador ya inició fisioterapia y el tiempo de su incapacidad dependerá de su evolución clínica.

El tríceps sural es el grupo muscular de la pantorrilla, clave en el impulso para correr y saltar, por lo que este tipo de sobrecargas suele manejarse con cuidado para evitar una lesión de mayor gravedad.

La ausencia del argentino se confirma en la lista de los 20 convocados que el técnico Luis Amaranto Perea citó para el compromiso de las 8:00 p. m. en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, una nómina en la que no aparece el número 21 del Rojo.

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Martegani, de 26 años, llegó al Independiente Medellín en julio de este año como uno de los refuerzos para el segundo semestre. El mediocampista ofensivo arribó procedente de Boca Juniors, en calidad de préstamo por un año con opción de compra, después de un largo período sin ver acción en el fútbol argentino.

Formado en San Lorenzo, club en el que se consolidó en la primera división de Argentina, Martegani tuvo además un paso por el fútbol de Europa antes de llegar a Boca Juniors, donde no logró la continuidad esperada. En Medellín buscó recuperar protagonismo y se convirtió en una de las cartas de Amaranto Perea en la zona de volantes.

La lesión llega en un momento clave del semestre para el jugador y para el equipo. El DIM marcha séptimo en la tabla de posiciones con 26 puntos, dentro del grupo de los ocho que avanzarían a los cuadrangulares semifinales, pero sin la clasificación asegurada. El partido de esta noche ante el colero Fortaleza, que suma apenas 12 puntos y lleva 13 juegos sin ganar, es una oportunidad que el Poderoso no puede desperdiciar para acercarse al objetivo.

Sin Martegani, Amaranto Perea mantiene en la zona de creación a Daniel Cataño, Halam Loboa, Didier Moreno y Baldomero Perlaza, entre los volantes citados para el juego en Bogotá, mientras que en el ataque reaparece el veterano Jackson Martínez, de 40 años.

El club no dio a conocer un tiempo estimado de recuperación para el argentino y se limitó a señalar que su disponibilidad dependerá de cómo evolucione en los próximos días con el trabajo de fisioterapia.

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