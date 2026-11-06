La titular de Amaranto para enfrentar a los amix

Resumen: El DIM confirmó su once titular para visitar a Fortaleza este viernes a las 8:00 p. m. en el Metropolitano de Techo, por la fecha 18 de la Liga BetPlay. Amaranto Perea forma con Éder Chaux, Frank Fabra, Daniel Cataño y el ataque de Yony González y Jeison Medina, mientras Jackson Martínez, héroe del domingo, espera en el banco. El Poderoso es séptimo con 26 puntos.

Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín confirmó la nómina titular con la que enfrentará esta noche a Fortaleza CEIF en el estadio Metropolitano de Techo, en partido válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II. El club presentó el once en sus redes sociales con el mensaje «Nómina del Poderoso para esta noche ante Fortaleza».

El compromiso arranca a las 8:00 de la noche y es clave para las aspiraciones del Poderoso, que busca asegurar su cupo a los cuadrangulares semifinales en la penúltima jornada de la fase de todos contra todos.

La titular del DIM ante Fortaleza

El técnico Luis Amaranto Perea dispuso a Éder Chaux (25) en el arco; Esneyder Mena (26), Luis Escorcia (39), Alfonso Simarra (19) y Frank Fabra (18) en la defensa; Didier Moreno (06) y Halam Loboa (16) en el medio; y Daniel Cataño (10), John Montaño (20), Yony González (11) y Jeison Medina (09) en el frente de ataque.

Foto: DIM

En el banco de suplentes quedaron Salvador Ichazo (01), Joaquín Varela (05), Jhan Mena (13), Nivaldo Erazo (24), Baldomero Perlaza (14), Léider Berrío (07), Kéiner Klinger (34), Carlos Lucumí (32) y Jackson Martínez (15).

Jackson Martínez espera su turno en el banco

La gran noticia de la nómina es que Jackson Martínez volverá a esperar su oportunidad desde el banco. El ‘Cha Cha Chá’, de 40 años, fue el héroe del pasado domingo, cuando entró en el segundo tiempo y marcó el gol del triunfo 2-1 sobre Alianza FC en su regreso oficial después de seis años sin jugar, una anotación que además le permitió llegar a 50 goles en la Liga con la camiseta roja, según el registro de AS Colombia. Aquel tanto, validado por el VAR después de haber sido anulado inicialmente por fuera de lugar, desató la celebración en el Atanasio Girardot.

Amaranto Perea ha manejado con cautela la readaptación del goleador chocoano, que firmó hasta diciembre con opción de extender el vínculo, y por segundo partido consecutivo lo guarda como alternativa para el complemento.

Las bajas del Poderoso

El DIM no contará con el volante argentino Agustín Martegani, quien presentó una sobrecarga del tríceps sural durante el partido frente a Alianza y ya inició fisioterapia, según el reporte médico oficial entregado por el club este viernes. El tiempo de incapacidad dependerá de su evolución clínica y por eso no viajó a Bogotá.

Juan Fernando Quintero, señalado también como baja del Poderoso para este compromiso en reportes de medios, continúa su proceso de readaptación tras la lesión muscular que lo tiene por fuera de las canchas desde hace más de un mes.

El panorama del partido

El Medellín llega al compromiso en la séptima posición de la tabla con 26 puntos, dentro del grupo de los ocho que avanzarían a la siguiente fase, pero sin nada asegurado. Una victoria en la capital le permitiría llegar a 29 unidades y dar un paso importante hacia la clasificación, en una pelea apretada en la que Águilas Doradas marcha octavo con 25 puntos.

El rival atraviesa el peor momento del campeonato. Fortaleza es el colero de la Liga con apenas 12 puntos en 17 partidos, ya quedó sin opciones matemáticas de avanzar y acumula 13 juegos consecutivos sin ganar, por lo que el Poderoso tiene la obligación de sumar de a tres para no depender de otros resultados en el cierre de la fase regular.

El historial reciente favorece al Medellín: ganó cuatro de los últimos nueve enfrentamientos ligueros ante Fortaleza, empató cuatro y perdió solamente uno.

El partido entre Fortaleza e Independiente Medellín se podrá ver en vivo por Win Sports y Win+ Fútbol, y por streaming a través de Win Play.

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