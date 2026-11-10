¿Se vende el DIM? Ryan Castro y J Balvin suenan entre los interesados en comprar al Medellín

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Resumen: La posible venta del Deportivo Independiente Medellín volvió a encender las redes después de que sonaran los nombres de Ryan Castro, J Balvin y DJ Pope como parte de un grupo interesado en comprar el club. Según explicó el periodista Juan Felipe Cadavid en La FM, sí se están cambiando papeles, pero no es una "noticia bomba" ni hay confirmación oficial de compradores, monto o estructura de la operación. Cadavid señaló que los artistas solos no le generarían tranquilidad porque son de otra industria, aunque su presencia podría aportar visibilidad si hacen parte de un grupo empresarial sólido con un proyecto deportivo serio.

La novela por la venta del Deportivo Independiente Medellín sumó un capítulo que puso a hablar a todo el fútbol colombiano: en las últimas horas volvieron a sonar fuerte los nombres de Ryan Castro, J Balvin y DJ Pope como parte de un grupo interesado en quedarse con las acciones del equipo rojo de la montaña.

El tema se calentó en redes sociales, donde varias publicaciones daban prácticamente por hecho el negocio y aseguraban que detrás de la operación habría un grupo con una capacidad económica considerable, capaz de convertir al DIM en uno de los clubes con mayor respaldo financiero del país. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial sobre quiénes serían los compradores, el monto de la operación ni la estructura del negocio.

Sobre el estado real de la negociación habló el periodista Juan Felipe Cadavid en La FM de RCN Radio, donde recordó que desde hace varias semanas se conocen acercamientos y conversaciones por una posible venta del club, aunque aclaró que el panorama no ha cambiado de manera sustancial frente a lo que ya se había contado.

«Sí se están cambiando papeles, pero, como lo ha dicho el mismo presidente Daniel Ossa, no es una noticia bomba», explicó el panelista durante la transmisión, en la que pidió calma ante las versiones que circulan y que ya tienen a la hinchada roja pendiente de cada detalle.

Cadavid también recordó que este tipo de movimientos no son nuevos en la historia del Medellín, pues en otras ocasiones se han presentado acercamientos y negociaciones que avanzan a ritmos distintos, sin que necesariamente terminen en una operación definitiva. Por eso pidió no dejarse llevar por la euforia de las redes.

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Lo que más llamó la atención de los hinchas fue la relación de los artistas urbanos con el posible negocio. Ryan Castro y J Balvin, dos de los músicos paisas más grandes del momento y orgullosos de su tierra, junto al reconocido DJ Pope, habrían sido vinculados con el grupo interesado en entrar al proyecto deportivo del equipo antioqueño, algo que para muchos sonaría a un sueño hecho realidad por el peso que tienen estos nombres a nivel mundial.

Frente a esa posibilidad, Cadavid fue claro en que no le generaría tranquilidad que los artistas asumieran por sí solos la compra del club, teniendo en cuenta que su experiencia está en la industria musical y no en el fútbol. «Ellos solitos no, porque ellos no son del fútbol, ellos son de otra industria», afirmó.

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No obstante, el periodista también reconoció que la presencia de figuras de ese nivel podría ser positiva si hacen parte de un grupo empresarial con respaldo económico suficiente y un proyecto deportivo serio y bien armado. Según explicó, los artistas tendrían además un interés reputacional en que la iniciativa funcione: «A ellos lo que menos les conviene es que su imagen caiga, que su imagen se dañe», comentó.

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Para el panelista, el punto fundamental no es quiénes aparecen públicamente asociados con la negociación, sino quiénes están realmente detrás de la operación y qué capacidad tienen para respaldar al equipo en el largo plazo. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de que un grupo con experiencia en el fútbol, como el Grupo Pachuca de México, llegara a adquirir una institución colombiana, un escenario que en su concepto generaría mayor confianza entre los aficionados.

Vale recordar que el Deportivo Independiente Medellín es uno de los equipos más queridos de Antioquia, con una hinchada fiel que llena el Atanasio Girardot y que lleva años soñando con ver al club dar un salto deportivo y económico que le permita pelear títulos con mayor regularidad.

Por ahora, la información disponible apunta a que existen acercamientos y movimientos en los documentos, pero no permite asegurar que la venta del DIM esté cerrada ni que Ryan Castro, J Balvin y DJ Pope sean los nuevos dueños del club. Tanto el equipo como los artistas mencionados guardan silencio sobre el tema.

La expectativa de los hinchas del ‘poderoso de la montaña’ está puesta en conocer quiénes conformarían el grupo inversionista, cuál sería su aporte económico y, sobre todo, qué proyecto deportivo plantearían para el futuro del equipo.

Mientras llegan respuestas oficiales, la novela sigue abierta y el nombre del DIM permanece en el centro de la conversación del fútbol colombiano, con el sueño de muchos de ver a dos de los artistas paisas más grandes del mundo vinculados al equipo de sus amores.