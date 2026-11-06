Resumen: El DIM goleó 0-3 a Fortaleza en el Metropolitano de Techo con goles de Yony González, Esneyder Mena y un autogol de David Ramírez. El Poderoso llegó a 29 puntos y ya está entre los ocho mejores de la Liga BetPlay: es quinto temporal a falta de una fecha. Jackson Martínez entró al minuto 65 y asistió el tercer gol.

¡Entre los ocho! El DIM goleó 3-0 a Fortaleza en Techo y ya es quinto de la Liga BetPlay

Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín ya está entre los ocho mejores de la Liga BetPlay 2026-II. Este viernes 6 de noviembre, el ‘Poderoso’ goleó 0-3 a Fortaleza CEIF en el estadio Metropolitano de Techo, en la penúltima jornada de la fase de todos contra todos.

Con la victoria, el onceno de Luis Amaranto Perea llegó a 29 puntos y se ubica de manera temporal en el quinto lugar de la tabla de posiciones, a falta de una sola fecha para el cierre de la fase regular.

Los goles de una noche redonda en Techo

El Poderoso salió decidido a cumplir con la obligación de sumar ante el colero del campeonato. Apenas a los 13 minutos, Daniel Cataño avisó con un remate colocado de derecha desde fuera del área que exigió una gran intervención del arquero argentino Williams Barlasina.

La ventaja llegó al minuto 16: tras un tiro de esquina, Daniel Cataño mandó un centro preciso y Yony González apareció en el área para conectar de cabeza el 0-1. Es el segundo gol del semestre para el experimentado delantero antioqueño, que vuelve a ser determinante en el tramo decisivo del torneo.

Fortaleza intentó responder y al minuto 26 tuvo su opción más clara del primer tiempo, cuando Santiago Cuero sacó un remate de derecha desde fuera del área que el arquero Éder Chaux controló abajo con seguridad. Sobre el cierre de la primera etapa, al 45+4, los ‘Amix’ llegaron a celebrar el empate con un tanto de Sebastián Navarro, pero la acción fue invalidada por posición adelantada de Santiago Cuero.

En el complemento, el Medellín sentenció la historia. Al minuto 56, el defensor David Ramírez marcó en propia puerta y puso el 0-2 que desarmó cualquier reacción local.

Y cuando el partido expiraba, al minuto 88, apareció la sociedad que más ilusiona a la hinchada roja: Jackson Martínez, que había ingresado al minuto 65, habilitó a Esneyder Mena y el lateral clavó el balón al fondo de la red para sellar el 0-3 definitivo.

Jackson Martínez volvió a aportar desde el banco

Por segundo partido consecutivo, Amaranto Perea guardó al ‘Cha Cha Chá’ como alternativa para el complemento, y la decisión volvió a rendir frutos. El goleador chocoano de 40 años, héroe del pasado domingo con el tanto del triunfo 2-1 sobre Alianza FC en su regreso oficial después de seis años sin jugar, entró al 65 y terminó asistiendo el tercer gol de la noche.

Amaranto ha manejado con cautela la readaptación del veterano delantero, que firmó hasta diciembre con opción de extender el vínculo, y sus minutos empiezan a pesar en los resultados del equipo de la montaña.

Así quedó el Poderoso en la tabla

El triunfo deja al DIM con 29 puntos, producto de nueve victorias, dos empates y siete derrotas, en la quinta casilla temporal de la Liga BetPlay. Por encima suyo marchan Atlético Nacional (36), América de Cali (35) y Deportivo Cali (33), los tres ya clasificados a los cuadrangulares, y Atlético Bucaramanga (29), cuarto por diferencia de gol.

La buena noticia para la afición poderosa es que el Medellín depende de sí mismo: si gana en la última fecha asegurará su cupo a los cuadrangulares semifinales sin importar lo que hagan sus perseguidores. El cierre del todos contra todos será de visitante ante Águilas Doradas en Rionegro, precisamente el equipo que hoy ocupa el octavo lugar con 25 unidades, en una jornada cuya programación definirá la Dimayor para la próxima semana.

Fortaleza se despide sin premio

Para el equipo bogotano la noche fue otro capítulo de un semestre para el olvido. El cuadro de Diego Arias sigue en el último lugar de la tabla con apenas 12 puntos, sumó 14 partidos consecutivos sin ganar y ya estaba eliminado matemáticamente de la pelea por los ocho. La pasividad del colero poco hizo para contrarrestar el abultado marcador, en lo que fue su último partido del semestre como local en el Metropolitano de Techo.

El arbitraje del compromiso estuvo a cargo de José Bautista.

Lea también: Esta es la nómina del DIM para enfrentar a Fortaleza en Techo: Jackson Martínez va a la banca

También te puede interesar: ¡A por la clasificación! El DIM visita a Fortaleza este viernes en el Metropolitano de Techo