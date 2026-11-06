Sin Martegani y con Jackson Martínez: los 20 convocados del DIM para enfrentar a Fortaleza

El Deportivo Independiente Medellín dio a conocer la lista de los 20 jugadores convocados por el técnico Luis Amaranto Perea para el partido de este viernes 6 de noviembre frente a Fortaleza, por la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-2. El compromiso se disputará a las 8:00 p. m. en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.

La gran novedad de la citación es el regreso del delantero Jackson Martínez, de 40 años, que vuelve a una nómina del Poderoso después de haber estado en el banco de suplentes en el triunfo 2-1 sobre Alianza en la jornada anterior. El goleador histórico, que regresó al club este año tras seis temporadas por fuera, se suma a un ataque en el que también figuran Yony González, Jeison Medina, Léider Berrío y Nivaldo Herazo.

Estos son los 20 convocados del DIM para enfrentar a Fortaleza:

25. Éder Chaux

01. Salvador Ichazo

26. Esneyder Mena

18. Frank Fabra

13. Jhan Mena

39. Luis Escorcia

05. Joaquín Varela

19. Alfonso Simarra

06. Didier Moreno

16. Halam Loboa

10. Daniel Cataño

14. Baldomero Perlaza

07. Léider Berrío

20. John Montaño

24. Nivaldo Herazo

34. Kéiner Klinger

11. Yony González

32. Carlos Lucumí

09. Jeison Medina

15. Jackson Martínez

Convocados del DIM para enfrentar a Fortaleza en Techo. Foto: Redes Sociales

La nómina quedó conformada por dos arqueros (Éder Chaux y Salvador Ichazo), ocho defensas, cuatro volantes y seis atacantes, con los que Amaranto Perea buscará un triunfo que lo acerque a los cuadrangulares semifinales.

La principal ausencia es la del volante argentino Agustín Martegani, quien presentó una sobrecarga del tríceps sural durante el partido frente a Alianza y ya inició fisioterapia, según el reporte médico oficial entregado por el club este viernes. El tiempo de incapacidad del sudamericano dependerá de su evolución clínica.

El Poderoso llega al compromiso en la séptima posición de la tabla con 26 puntos, dentro del grupo de los ocho que avanzarían a la siguiente fase, pero sin nada asegurado. Una victoria en Bogotá le permitiría llegar a 29 unidades y dar un paso importante hacia la clasificación, en una pelea apretada en la que Águilas Doradas marcha octavo con 25 puntos y Once Caldas y Cúcuta Deportivo aparecen con 24.

El rival atraviesa el peor momento del campeonato. Fortaleza es el colero de la Liga con apenas 12 puntos en 17 partidos, ya quedó sin opciones matemáticas de avanzar y acumula 13 juegos consecutivos sin ganar. El cuadro bogotano, dirigido por Diego Arias, perdió su último partido 1-0 frente a Águilas Doradas precisamente en el Metropolitano de Techo.

El Medellín, por su parte, viene de superar 2-1 a Alianza Valledupar, resultado que le permitió mantenerse entre los ocho. Frente a Fortaleza, el equipo de Amaranto Perea tiene la obligación de sumar de a tres para no depender de otros resultados en el cierre de la fase de todos contra todos, que terminará con la fecha 19.

El partido entre Fortaleza e Independiente Medellín arranca a las 8:00 p. m. de este viernes y se podrá ver por la señal de Win Sports y Win+ Fútbol, y por streaming a través de Win Play.

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