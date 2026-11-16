Ejército sostiene combates contra el Clan del Golfo en zona rural de Vegachí, Antioquia

Foto: Ejército Nacional

Resumen: El Ejército Nacional informó que tropas del Gaula Militares Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada, sostienen combates contra el grupo armado organizado Clan del Golfo en la zona rural de Vegachí, Antioquia, para mitigar el accionar de esa estructura ilegal en el Nordeste antioqueño.

Tropas del Gaula Militares Valle de Aburrá, unidad adscrita a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, sostienen combates contra el grupo armado organizado Clan del Golfo en la zona rural del municipio de Vegachí, en el Nordeste antioqueño. Así lo informó este lunes 16 de noviembre la Séptima División del Ejército a través de sus canales oficiales.

De acuerdo con el reporte institucional, la operación se adelanta «con el fin de mitigar el accionar terrorista» de esa estructura ilegal, que mantiene presencia armada en varios municipios del Nordeste de Antioquia. «Continuamos comprometidos con la seguridad de esta región», señaló la unidad militar en su comunicado, difundido con la etiqueta #ContraLaAmenaza.

El anuncio de los combates fue acompañado por la Séptima División con una imagen de las tropas desplegadas en terreno, en la que se ve a los soldados en plena operación ofensiva contra esa estructura armada en la ruralidad del municipio.

Operación en desarrollo

Hasta el momento, el Ejército no ha entregado un balance detallado de los enfrentamientos ni ha informado sobre personas capturadas, heridas o material de guerra incautado. Se espera que en las próximas horas la fuerza pública amplíe el parte oficial sobre el desarrollo y los resultados de la operación en la zona rural vegachicense.

Las tropas comprometidas pertenecen al Gaula Militares Valle de Aburrá, la unidad especializada en la lucha contra el secuestro y la extorsión de la Cuarta Brigada, con asiento en Medellín. Esa unidad viene adelantando operaciones ofensivas en el Nordeste antioqueño, una subregión donde el Clan del Golfo disputa el control de economías ilegales como la minería aurífera, los cultivos de coca y las rutas de tráfico hacia el Bajo Cauca y el Urabá.

Vegachí, un municipio golpeado por la disputa armada

Vegachí, ubicado a unas tres horas de Medellín, ha sido escenario recurrente de la violencia asociada a estructuras armadas ilegales. En marzo de este año, cinco hombres fueron asesinados en la zona rural del municipio en un enfrentamiento que las autoridades atribuyeron a estas organizaciones, un hecho que conmocionó al Nordeste antioqueño.

El Nordeste antioqueño concentra además buena parte de la minería aurífera del departamento, una actividad que, según las autoridades, es una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales que operan en la zona. Por eso, los golpes contra dragas, retroexcavadoras y maquinaria pesada usada en la explotación ilícita de yacimientos han sido una constante en los partes militares de los últimos meses.

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Meses después, en otro golpe a esa estructura, las autoridades reportaron en el mismo municipio la captura de alias «Cali», señalado cabecilla financiero del Clan del Golfo en la subregión, al que se le atribuía el manejo de las rentas ilegales de la organización en la zona.

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Presencia permanente de la fuerza pública

La Séptima División del Ejército, con jurisdicción sobre Antioquia, Córdoba, Chocó, Sucre y el municipio de Puerto Boyacá, mantiene un despliegue permanente contra el Clan del Golfo, considerado el principal grupo armado organizado del país. En los últimos meses, las unidades militares han reportado golpes a la minería ilegal, la destrucción de laboratorios para el procesamiento de cocaína y la captura de varios de sus cabecillas en el territorio antioqueño.

Los combates de este lunes se registran en medio de la ofensiva que la fuerza pública adelanta en el Nordeste, una subregión estratégica por sus corredores hacia el Bajo Cauca, donde esa organización criminal busca consolidar su control territorial frente a otras estructuras armadas.

Las autoridades reiteraron el llamado a los habitantes de la región a reportar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad de las comunidades, mientras continúan las operaciones en la zona rural de Vegachí.