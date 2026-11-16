Foto: Policía Nacional

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Resumen: La Policía Nacional reportó la captura en Marinilla de un hombre de 33 años con una orden judicial vigente por presunto hurto calificado y agravado. El procedimiento se realizó en el sector de la autopista Medellín-Bogotá y quedó a disposición de la autoridad competente.

Capturan en Marinilla a un hombre de 33 años requerido por presunto hurto calificado y agravado

Un hombre de 33 años fue capturado mediante orden judicial en Marinilla por el presunto delito de hurto calificado y agravado, informó la Policía Nacional en un reporte sobre sus procedimientos en Antioquia.

La captura se realizó en el sector de la autopista Medellín-Bogotá, durante una actividad enmarcada en la estrategia Policía Antioquia en el Territorio.

La verificación de antecedentes en Marinilla

De acuerdo con la información suministrada, los uniformados consultaron los antecedentes del hombre en el dispositivo de la institución. Durante esa verificación evidenciaron que tenía un requerimiento judicial vigente en su contra.

La orden estaba relacionada con el delito de hurto calificado y agravado. Tras constatar el requerimiento, los policías procedieron con la captura.

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El capturado quedó a disposición judicial

El hombre fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el respectivo proceso, según el reporte institucional.

El boletín no precisa la fecha del procedimiento ni entrega detalles sobre los hechos de hurto relacionados con la orden. Tampoco informa la identidad del capturado o la autoridad que emitió el requerimiento.

La captura por orden judicial no equivale a una condena. La presunta responsabilidad del hombre deberá ser determinada por las autoridades competentes dentro del proceso.

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