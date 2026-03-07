Resumen: Cinco hombres fueron hallados muertos en la vereda Corinto, zona rural de Vegachí, con múltiples impactos de arma de fuego. Las autoridades investigan si el hecho estaría relacionado con enfrentamientos entre estructuras armadas que operan en el Nordeste antioqueño.

¡Masacre en el Nordeste antioqueño! Cinco hombres fueron asesinados en zona rural de Vegachí

Un grave hecho de violencia fue reportado en zona rural del municipio de Vegachí, en el Nordeste antioqueño, donde cinco hombres fueron hallados sin vida tras un episodio de confrontación armada ocurrido entre el viernes y el sábado.

Según información preliminar conocida por las autoridades, las víctimas fueron encontradas en la vereda Corinto, un sector ubicado aproximadamente a dos horas y media del casco urbano del municipio. Los cuerpos presentaban múltiples impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía de Antioquia, los cadáveres ingresaron a la morgue municipal con heridas en zonas como la cabeza, el tórax y las extremidades superiores e inferiores, ocasionadas con armas de fuego de largo alcance.

Cuerpos fueron hallados en un mismo sector de la vereda

Las autoridades indicaron que los cuerpos fueron localizados dentro de un área aproximada de 300 metros cuadrados en esta zona rural, tras recibir reportes sobre hechos violentos en el sector.

Las primeras líneas de investigación apuntan a que las muertes estarían relacionadas con enfrentamientos entre integrantes de estructuras armadas con presencia en esta parte del Nordeste antioqueño.

De manera preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de que los homicidios podrían estar vinculados a confrontaciones internas dentro del grupo armado organizado conocido como el Clan del Golfo, que opera en diferentes zonas del departamento.

Investigan posibles disputas entre estructuras armadas

Aunque una de las hipótesis apunta a conflictos internos dentro de esta estructura criminal, las autoridades no descartan que en los hechos puedan estar involucrados otros actores armados que también tienen presencia en esta región del departamento, como estructuras disidentes de las antiguas Farc.

Por ahora, la investigación continúa en curso mientras se recopila información que permita esclarecer las circunstancias en las que se produjo este hecho violento y determinar quiénes serían los responsables.

Medicina Legal realizará identificación de las víctimas

Los cuerpos de las cinco víctimas serán trasladados a las instalaciones de Medicina Legal en Medellín, donde se adelantarán los procedimientos forenses correspondientes para establecer su identidad.