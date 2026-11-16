Foto: Policía Nacional

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Resumen: La Policía Nacional reportó la captura de un hombre en El Salazar, Concordia, con 27 dosis de marihuana, 29 de clorhidrato de cocaína y 101 de base de coca. El procedimiento se realizó el 15 de noviembre y el caso pasó a la Fiscalía 034 Local de Concordia.

Capturan en Concordia a un hombre con 157 dosis de presuntos estupefacientes en El Salazar

Un hombre fue capturado en flagrancia en el barrio El Salazar de Concordia tras el hallazgo de 157 dosis de presuntos estupefacientes, según informó la Policía Nacional. El procedimiento se realizó el domingo 15 de noviembre de 2026.

Durante la actuación, los uniformados reportaron el hallazgo de tres tipos de sustancias en poder del hombre. El caso quedó en manos de la Fiscalía para el correspondiente proceso judicial.

Las sustancias incautadas en Concordia

El reporte institucional detalla 27 dosis de marihuana, con un peso bruto de 140 gramos; 29 dosis de clorhidrato de cocaína, con un peso bruto de 50 gramos, y 101 dosis de base de coca, con un peso bruto de 180 gramos.

Las cantidades suman 157 dosis. Los pesos indicados por la institución corresponden a pesos brutos, tal como los presenta el boletín del procedimiento.

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El caso pasó a la Fiscalía Local de Concordia

La captura se realizó por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal.

Tanto el hombre como las sustancias incautadas fueron dejados a disposición de la Fiscalía 034 Local de Concordia, mediante noticia criminal, para el respectivo proceso.

El reporte no precisa la edad del capturado. Su presunta responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes; la captura no equivale a una condena.

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