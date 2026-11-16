Foto: Policía Nacional

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía Nacional reportó la captura de una pasajera de un vehículo turístico en el ingreso a Guatapé, tras hallar 19 bolsas con presunto tusi. La mujer y el material quedaron a disposición de la Fiscalía 048 Seccional de Guatapé.

Capturan en Guatapé a pasajera de vehículo turístico con 19 bolsas de presunto tusi

Una mujer fue capturada en el ingreso a Guatapé tras el hallazgo de 19 bolsas con una sustancia que, según la Policía Nacional, correspondería a tusi. El procedimiento se realizó el domingo 15 de noviembre de 2026 durante actividades de control y prevención.

La capturada viajaba como pasajera en un vehículo de transporte turístico. Los uniformados efectuaron un registro a sus ocupantes y reportaron el hallazgo del material en poder de una de las mujeres que se movilizaban en el automotor.

El hallazgo durante el control en Guatapé

El boletín describe 19 bolsas transparentes de cierre hermético con la sustancia señalada como presunto tusi. El reporte no precisa el peso del material incautado ni detalla el destino del vehículo turístico.

Tras el procedimiento, la mujer fue capturada por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. No se informó su edad.

Lea también: Recuperan en Campamento una moto de $11 millones hurtada en Yarumal; un hombre fue capturado.

A disposición de la Fiscalía en Guatapé

Tanto la capturada como el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía 048 Seccional de Guatapé para el respectivo proceso judicial.

La captura no constituye una condena. La presunta responsabilidad de la mujer deberá ser determinada por las autoridades competentes en el marco del proceso.

También te puede interesar: Riña en el parque principal de Entrerríos dejó un herido y un capturado por presuntas lesiones.