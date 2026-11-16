 Saltar al contenido
Menú Últimas noticias Tu ciudad
Pico y Placa Medellín Lunes: 🚗 5 - 8 🏍️ 5 - 8
Pico y Placa Medellín Lunes: 🚗 5 - 8 🏍️ 5 - 8
  • Medellín
  • Antioquia
  • Área Metropolitana
  • Bogotá
  • Cali
  • Colombia
  • Política
  • Judicial
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Más

    • Capturan en Guatapé a pasajera de vehículo turístico con 19 bolsas de presunto tusi

    Una pasajera de un vehículo turístico fue capturada en Guatapé tras el hallazgo de 19 bolsas con presunto tusi. El caso pasó a la Fiscalía de ese municipio.

    Publicado por: SoloDuque

    Mujer capturada en Guatapé tras hallazgo de 19 bolsas con presunto tusi
    Foto: Policía Nacional
    🤖 Nuestra IA te resume el artículo.
    Capturan en Guatapé a pasajera de vehículo turístico con 19 bolsas de presunto tusi

    Resumen: La Policía Nacional reportó la captura de una pasajera de un vehículo turístico en el ingreso a Guatapé, tras hallar 19 bolsas con presunto tusi. La mujer y el material quedaron a disposición de la Fiscalía 048 Seccional de Guatapé.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Voz del dispositivo. Se inicia al tocar.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Una mujer fue capturada en el ingreso a Guatapé tras el hallazgo de 19 bolsas con una sustancia que, según la Policía Nacional, correspondería a tusi. El procedimiento se realizó el domingo 15 de noviembre de 2026 durante actividades de control y prevención.

    La capturada viajaba como pasajera en un vehículo de transporte turístico. Los uniformados efectuaron un registro a sus ocupantes y reportaron el hallazgo del material en poder de una de las mujeres que se movilizaban en el automotor.

    El hallazgo durante el control en Guatapé

    El boletín describe 19 bolsas transparentes de cierre hermético con la sustancia señalada como presunto tusi. El reporte no precisa el peso del material incautado ni detalla el destino del vehículo turístico.

    Tras el procedimiento, la mujer fue capturada por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. No se informó su edad.

    Lea también: Recuperan en Campamento una moto de $11 millones hurtada en Yarumal; un hombre fue capturado.

    A disposición de la Fiscalía en Guatapé

    Tanto la capturada como el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía 048 Seccional de Guatapé para el respectivo proceso judicial.

    La captura no constituye una condena. La presunta responsabilidad de la mujer deberá ser determinada por las autoridades competentes en el marco del proceso.

    También te puede interesar: Riña en el parque principal de Entrerríos dejó un herido y un capturado por presuntas lesiones.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Sigue a Minuto30 en Google

    Google DiscoverHistorias elegidas para ti Seguir Google NewsNuestra portada en tu Google Seguir

    Más noticias de Antioquia

    Más noticias de Antioquia →
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡Conmovedora prueba de supervivencia de la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, secuestrada por el ELN desde el pasado cuatro de noviembre en Saravena, Arauca!

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.