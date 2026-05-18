¡Cae pieza clave! Capturan en Vegachí a alias ‘Cali’, cabecilla financiero del Clan del Golfo

Resumen: En un operativo en Vegachí, Antioquia, la Policía capturó a alias ‘Cali’, señalado como presunto cabecilla financiero del Clan del Golfo. Era requerido por delitos como homicidio, desaparición forzada y concierto para delinquir. Según las autoridades, sería una pieza clave dentro de la estructura criminal y cercano a otros cabecillas. La captura hace parte de las acciones contra las finanzas y operaciones del grupo ilegal en el departamento.

En un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Vegachí, Nordeste antioqueño, fue capturado un hombre identificado con el alias de ‘Cali’, quien sería señalado como presunto cabecilla financiero de una estructura criminal vinculada al Clan del Golfo.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el detenido haría parte de la estructura Jorge Iván Arboleda Garcés y tendría una posición de relevancia dentro de la red ilegal, desde donde presuntamente coordinaba actividades relacionadas con la organización.

Las autoridades indicaron que sobre este hombre pesaban requerimientos judiciales por delitos como homicidio, desaparición forzada y concierto para delinquir, lo que permitió avanzar en su ubicación y posterior captura en esta zona del departamento de Antioquia.

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Según el reporte oficial, alias ‘Cali’ sería una persona de confianza dentro de la estructura criminal, cercana a otro presunto cabecilla conocido como alias ‘Chuzo’, quien ocuparía un rol principal dentro de la organización.

¡ ! En Vegachí, Antioquia, la @PoliciaColombia capturó a alias ‘Cali’, cabecilla financiero de la estructura criminal Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, requerido por los delitos… pic.twitter.com/xnOgyQugVS — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) May 17, 2026

Las investigaciones también lo relacionan con hechos de violencia atribuidos a la estructura, incluyendo presuntos actos de intimidación contra la población civil en distintos sectores donde tendrían injerencia.

La Policía señaló que este resultado hace parte de las acciones sostenidas contra las estructuras del Clan del Golfo en el departamento, con el objetivo de afectar sus finanzas y capacidad operativa en el territorio.

Finalmente, las autoridades destacaron que este tipo de capturas buscan debilitar las redes criminales que operan en la región y reducir el impacto de sus acciones en la seguridad ciudadana.