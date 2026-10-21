Resumen: En menos de 48 horas, la Brigada 29 del Ejército Nacional neutralizó 25 artefactos explosivos improvisados y más de 250 kilos de explosivos en Inzá, Toribío y La Vega, Cauca, según la Tercera División.

En menos de 48 horas, Ejército neutralizó 25 explosivos improvisados y más de 250 kilos en el Cauca

En menos de 48 horas, tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional neutralizaron 25 dispositivos explosivos improvisados y más de 250 kilogramos de explosivos en zonas rurales de los municipios de Inzá, Toribío y La Vega, en el norte del Cauca.

De acuerdo con la institución, estos resultados evitaron que estructuras armadas ilegales emplearan explosivos contra las comunidades y la Fuerza Pública, y redujeron el riesgo para decenas de familias, campesinos y habitantes que transitan a diario por estos sectores del departamento.

El Ejército aseguró que continuará desplegando sus capacidades especializadas para detectar, neutralizar y cerrar espacios a quienes buscan sembrar miedo en el territorio.

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Operaciones en tres municipios del norte del Cauca

Las operaciones se concentraron en zonas rurales de Inzá, Toribío y La Vega, municipios del norte del Cauca donde varias estructuras armadas ilegales mantienen presencia. Allí, las tropas ubicaron 25 artefactos explosivos improvisados, en varios casos acondicionados en cilindros, junto con más de 250 kilogramos de material explosivo.

Los dispositivos fueron neutralizados por los equipos antiexplosivos, que adelantaron los procedimientos técnicos para su destrucción controlada, sin que se reportaran afectaciones para los soldados ni para la población civil de los sectores intervenidos.

Según el Ejército, la cantidad de explosivos hallada en menos de dos días muestra la intensidad con la que los grupos armados ilegales están sembrando estos artefactos en corredores rurales por donde transitan campesinos, familias y transportadores todos los días.

Una escalada de explosivos en las últimas semanas

El parte se conoce en medio de una escalada de hechos con explosivos en el Cauca. El lunes, tropas del Ejército necesitaron más de seis horas para neutralizar unos 600 kilogramos de explosivos instalados en tres cilindros bajo una alcantarilla de la vía Panamericana, en El Patía, una carga que ponía en riesgo a más de 400 familias y a miles de personas que transitan por ese corredor.

Días antes, en Cajibío, los soldados destruyeron de manera controlada dos dispositivos explosivos improvisados que habían sido instalados dentro de una institución educativa rural frecuentada a diario por 25 menores de edad, docentes y miembros de la comunidad. El procedimiento técnico tomó más de tres horas.

En La Vega, además, un campesino resultó herido tras la activación de un artefacto explosivo improvisado y tuvo que ser evacuado en una operación aeromédica de las Fuerzas Militares y la Policía hasta un centro asistencial de Popayán, donde recibe atención médica.

Y el 16 de octubre, en el sector de Cerro Berlín, en Toribío, tropas del Batallón de Montaña N.° 8, adscrito a la Brigada 29, localizaron y neutralizaron otro artefacto tipo cilindro que, según el reporte militar, ponía en riesgo a más de 125 campesinos que usan ese corredor rural a diario.

Disidencias, señaladas de sembrar los artefactos

El Ejército ha atribuido de manera preliminar la instalación de este tipo de explosivos en el Cauca a estructuras de las disidencias de las Farc, como la estructura Dagoberto Ramos y la estructura Carlos Patiño, señaladas de usar cilindros y cargas improvisadas para atentar contra la Fuerza Pública y amedrentar a las comunidades.

De acuerdo con la institución, con la neutralización de los 25 dispositivos y de los más de 250 kilogramos de explosivos se evitó que esas estructuras emplearan este material contra la población civil y contra las tropas que adelantan operaciones de control territorial en la región.

La Brigada 29, unidad adscrita a la Tercera División del Ejército Nacional, mantiene desplegados sus equipos especializados en los municipios del norte del Cauca, una de las zonas más golpeadas por el conflicto en las últimas semanas.

El llamado del Ejército a las comunidades

Las autoridades reiteraron el llamado a los habitantes de las zonas rurales para que no se acerquen ni manipulen objetos sospechosos y reporten de inmediato cualquier hallazgo a la Fuerza Pública. Los equipos antiexplosivos son los encargados de verificar y destruir de manera controlada este tipo de artefactos.

El Ejército Nacional aseguró que mantendrá las operaciones en el Cauca para proteger a las comunidades y reducir la capacidad destructiva de los grupos armados ilegales que siembran explosivos en el territorio.

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