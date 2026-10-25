Golpe al ELN en El Tambo: anuncian diez muertos y la caída de dos cabecillas

Resumen: El presidente Abelardo De la Espriella informó este 25 de octubre que la Operación Ónix en zona rural de El Tambo, Cauca, dejó diez integrantes del ELN muertos. Entre ellos mencionó a alias Marcos Pacífico y a alias Ochenta o Murillo. Según el anuncio, fueron incautados siete fusiles, una pistola y dos granadas, y se ubicó un campamento para unas 25 personas. El mensaje no precisa la relación con el balance de nueve muertos divulgado el 22 de octubre, por lo que no se suman las cifras ni se presentan como dos operaciones diferentes.

Un nuevo balance oficial sobre una operación contra el ELN en El Tambo, Cauca, fue divulgado este domingo 25 de octubre por el presidente Abelardo De la Espriella. Según el mandatario, diez integrantes de esa guerrilla murieron durante el desarrollo de la Operación Ónix, ejecutada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en zona rural del municipio.

Entre los fallecidos, el jefe de Estado mencionó a alias «Marcos Pacífico» y a alias «Ochenta», también conocido como «Murillo», a quienes señaló como dos de los principales cabecillas de la estructura. El anuncio incluyó la recuperación de armamento y la ubicación de un área campamentaria que, de acuerdo con la información presidencial, tenía capacidad para unas 25 personas.

Qué se sabe de la Operación Ónix en El Tambo

El reporte presentado por De la Espriella atribuye el resultado al trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía. En su mensaje, el presidente calificó la intervención como «el golpe más duro de los últimos ocho años contra el ELN». Esa valoración corresponde al mandatario, quien también sostuvo que la acción afecta la cadena de mando y la capacidad de combate de la organización armada.

El balance divulgado este domingo señala la incautación de siete fusiles, una pistola y dos granadas. A esos elementos se suma el hallazgo de la zona de campamento. La capacidad aproximada de ese espacio no equivale a una cifra de personas presentes durante la operación: el anuncio habla de un lugar dispuesto para albergar a cerca de 25 integrantes.

De la Espriella vinculó el alcance de la ofensiva con las estructuras que buscan controlar territorios y corredores hacia el Pacífico colombiano. En ese sentido, aseguró que las autoridades continuarán las acciones contra sus mandos y su presencia territorial. El mensaje no detalló el punto exacto de El Tambo en el que se desarrolló la intervención ni presentó la identidad de las otras ocho personas reportadas como muertas.

El presidente Abelardo De la Espriella informó el balance de la Operación Ónix en El Tambo, Cauca. October 25, 2026

Los nombres mencionados en el anuncio presidencial

Alias «Marcos Pacífico» ya había sido mencionado en un pronunciamiento del presidente difundido el 22 de octubre. En esa ocasión, el mandatario habló de nueve integrantes del ELN muertos en un bombardeo en zona rural de El Tambo y advirtió que la identificación del cabecilla era preliminar, a la espera de una confirmación mediante el cotejo de huellas dactilares.

En aquel reporte, De la Espriella lo describió como segundo cabecilla y responsable militar del Frente de Guerra Suroccidental, además de máximo jefe del frente José María Becerra. También le atribuyó la dirección de tres frentes con presencia en Cauca, Nariño y Valle del Cauca, así como vínculos con secuestros y ataques contra la Fuerza Pública en Cali y Buenaventura.

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El mensaje de este domingo incorpora a alias «Ochenta» o «Murillo» entre los dos mandos señalados y presenta un balance de diez muertos. Sin embargo, el pronunciamiento no explica de manera expresa la relación entre esa cifra y la divulgada el 22 de octubre. Por eso, no corresponde sumar ambos reportes ni interpretarlos, sin información adicional, como dos operaciones distintas.

Un balance que aún deja datos por precisar

La información conocida procede del anuncio presidencial. Aunque allí se nombran dos alias, no se ofrecen los nombres civiles de los fallecidos ni se describe el proceso de identificación. Tampoco se aclara expresamente el estado del cotejo dactilar que se había mencionado días atrás para «Marcos Pacífico».

El Tambo ha sido escenario de otras acciones de la Fuerza Pública contra grupos armados. En mayo, por ejemplo, el Ejército reportó la destrucción de una fábrica de explosivos atribuida a la estructura «Carlos Patiño», de las disidencias. Ese antecedente corresponde a una organización y a una intervención diferentes de las señaladas en el anuncio sobre el ELN.

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Por ahora, el resultado comunicado sobre la Operación Ónix se concentra en las diez muertes reportadas, los dos cabecillas mencionados, el armamento incautado y el campamento localizado. De la Espriella felicitó a los uniformados que participaron en la intervención y reiteró el respaldo de su Gobierno a la Fuerza Pública.