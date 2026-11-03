Resumen: El Ejército incautó 14 granadas adaptadas para drones, 10 detonadores aneléctricos y material de intendencia tras combates con el Clan del Golfo en zona rural de Segovia, Antioquia. La operación fue desarrollada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9.

Granadas listas para drones: el arsenal que perdió el Clan del Golfo tras combates en Segovia

Un cargamento de granadas adaptadas para ser utilizadas mediante drones quedó en poder del Ejército después de combates en zona rural de Segovia, Nordeste antioqueño. El material fue encontrado durante una operación contra integrantes del Clan del Golfo.

De acuerdo con el reporte militar, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9 sostuvieron un combate de encuentro con miembros de una subestructura de ese grupo armado. Una vez terminaron los enfrentamientos, los soldados aseguraron el área y realizaron un registro del terreno.

En esa inspección encontraron explosivos preparados para su uso con aeronaves no tripuladas, además de elementos de intendencia. El Ejército señaló que el hallazgo permitió retirar material que podría ser empleado en ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

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¿Qué granadas encontraron en Segovia?

El balance de la operación incluyó 10 granadas de alto poder y cuatro de mediano poder, todas adaptadas para ser utilizadas mediante drones. En total, fueron 14 artefactos explosivos retirados de circulación.

Los militares también hallaron 10 detonadores aneléctricos y material de intendencia. Estos elementos hicieron parte del resultado del registro realizado después del combate.

Según la institución, la operación afectó la capacidad armada del Clan del Golfo en esta zona de Antioquia. La amenaza identificada estaba relacionada con la posibilidad de emplear dispositivos aéreos no tripulados para transportar y lanzar explosivos.

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El Ejército mantiene operaciones en el Nordeste

El Ejército presentó la incautación de las granadas como una acción para prevenir posibles ataques en el Nordeste antioqueño. La institución indicó que continúa las operaciones contra las estructuras armadas ilegales que tienen presencia en la región.

El resultado conocido se concentra en el material explosivo y los elementos encontrados durante la inspección. El reporte de esta operación no informa sobre personas capturadas ni sobre víctimas de los enfrentamientos.