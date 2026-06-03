Resumen: Defensoría del Pueblo emitió una alerta por la grave crisis en El Bagre, Antioquia. Disidencias y Clan del Golfo atacan con drones a la población civil.

Guerra con drones de las disidencias y el Clan del Golfo tiene sufriendo a El Bagre, Antioquia

Un panorama devastador de orden público y zozobra civil se vive en el corregimiento de Puerto López, en jurisdicción del municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta debido a la cruenta confrontación armada que sostienen las disidencias de alias ‘Calarcá’ (Bloque Magdalena Medio) y las estructuras del Clan del Golfo.

Según el organismo, este territorio se transformó en el epicentro de una disputa a sangre y fuego por el dominio de economías ilícitas y rutas estratégicas hacia el sur de Bolívar y el Nordeste de Antioquia.

La entidad detalló que entre enero y mayo del presente año la crisis humanitaria se agudizó con el reporte de dos confinamientos y cinco desplazamientos masivos de población.

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En medio de esta ofensiva ilegal, las comunidades campesinas enfrentan homicidios, amenazas directas, restricciones para movilizarse y el flagelo del reclutamiento forzado de menores de edad.

Adicionalmente, el documento de alerta prende las alarmas por la implementación de drones con explosivos por parte de los grupos al margen de la ley, ataques tecnológicos que ya destruyeron viviendas e incluso mataron animales de sustento familiar.

En lo que va corrido de 2026, la confrontación regional deja un saldo de 14 desplazamientos forzados en Antioquia y Bolívar con más de 2.400 damnificados.

Ante este escenario, la Defensoría elevó un llamado imperativo al Ministerio del Interior y al Gobierno nacional para que ejecuten acciones unificadas y de seguridad que pongan freno a esta alarmante alerta.

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