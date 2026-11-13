EE.UU. incauta más de 1.200 millones de dólares del histórico robo de criptomonedas a Binance

Resumen: El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves la incautación autorizada por un juez de más de 1.200 millones de dólares en criptomonedas robadas a Binance en el ciberataque récord del 29 de octubre, atribuido por el FBI al grupo norcoreano TraderTraitor. Más de 2.700 millones ya fueron congelados. Además, las autoridades desmantelaron la infraestructura del esquema FaceStealer, que robó más de 400 millones con falsas videollamadas y deepfakes.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves que obtuvo autorización judicial para incautar o retener más de 1.200 millones de dólares en criptomonedas robadas a Binance, la mayor plataforma de intercambio de activos digitales del mundo, durante el histórico ciberataque que sufrió el pasado 29 de octubre.

El robo, de más de 6.000 millones de dólares según el Gobierno estadounidense y de unos 6.300 millones según los cálculos de la propia Binance, es considerado el mayor atraco de la historia de las criptomonedas. El FBI lo atribuyó a TraderTraitor, un grupo de hackers vinculado con el ejército de Corea del Norte, el mismo señalado del robo de 1.500 millones de dólares a la bolsa Bybit en febrero de 2025.

De acuerdo con el comunicado oficial, los esfuerzos conjuntos del Gobierno de Estados Unidos y del sector privado han logrado congelar hasta ahora más de 2.700 millones de dólares de los activos sustraídos, y el Departamento de Justicia ya cuenta con autorización de los tribunales para incautar o retener más de 1.200 millones de esa cantidad.

Las labores de rastreo, congelamiento e incautación continúan, pues los actores de TraderTraitor siguen moviendo los fondos robados a través de puentes entre cadenas de bloques, mezcladores y otras plataformas de intercambio para lavarlos. Por eso, la semana pasada el FBI, en coordinación con el Servicio Secreto y la unidad de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), emitió una alerta cibernética en la que atribuyó formalmente el robo y pidió a los proveedores de servicios de activos virtuales bloquear cualquier transacción con las direcciones que los hackers norcoreanos usan para mover el dinero de Binance.

La recuperación de los activos la coordinan la oficina del FBI en Los Ángeles, su División Cibernética y la Unidad de Activos Virtuales, en alianza con el Servicio Secreto y el IRS-CI.

«Actuamos de inmediato para frenar este fraude histórico»

«Al actuar de inmediato, trabajamos juntos para frenar este enorme fraude criminal», afirmó la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro. «El régimen norcoreano puede creer que son cibercriminales sofisticados, pero los hemos enfrentado de frente, como lo hicimos aquí al incautar más de 1.200 millones de dólares de sus activos robados».

El subprocurador asistente principal para la Seguridad Nacional, M. Scott Proctor, aseguró que «el Gobierno de Corea del Norte financia su régimen rebelde y su programa ilícito de armas a través del robo de criptomonedas» y prometió que la División de Seguridad Nacional «usará todas las herramientas a su disposición para incautar y devolver las ganancias mal habidas». Por su parte, el subprocurador general de la División Penal, A. Tysen Duva, destacó que la rápida reacción permitió «detener cerca de la mitad de esta brecha histórica» antes de que los fondos quedaran fuera del alcance de las autoridades.

FaceStealer: el engaño de las falsas videollamadas

En una operación separada, la Fiscalía del Distrito Central de California anunció la incautación de la infraestructura en la nube utilizada por hackers norcoreanos en un esquema de ingeniería social que el FBI bautizó como FaceStealer, con el que robaron más de 400 millones de dólares en criptomonedas en los últimos 18 meses.

El método es tan elaborado como sencillo: los delincuentes envían invitaciones a reuniones por video desde cuentas robadas a víctimas anteriores, de modo que la invitación parece venir de un contacto conocido. Cuando la víctima entra a la supuesta reunión en plataformas como Zoom, Teams o Google Meet, los hackers reproducen videos grabados en secreto de conocidos suyos, o incluso deepfakes de figuras reconocidas del mundo cripto, para ganarse su confianza.

En medio de la llamada simulan un problema técnico, por ejemplo que no se escucha al participante, y le envían un enlace o un comando para «solucionarlo». Esa falsa reparación instala en realidad un programa malicioso que permite robar criptomonedas y secuestrar las cuentas de comunicación de la víctima, que luego sirven para enganchar a sus propios contactos. Como parte del operativo, el FBI incautó más de 900 videos de cámaras web de víctimas de este engaño.

Detrás del esquema están grupos conocidos como Sapphire Sleet, UNC1069, Dangerous Password, CryptoCore, APT38, BlueNoroff y Stardust Chollima. Las autoridades advierten que cada vez apuntan más a desarrolladores de software de código abierto, con el objetivo de comprometer la cadena de suministro de programas usados por millones de personas.

Binance asegura que los usuarios están cubiertos

Entre tanto, Binance confirmó que ya completó la cobertura de los activos afectados por el incidente de seguridad y publicó una nueva instantánea de su Prueba de Reservas para que los usuarios verifiquen de forma independiente que sus fondos están respaldados con una protección mínima de 1:1. La empresa había informado días atrás que asumiría la totalidad de las pérdidas y que sus clientes no perderían su dinero, después de que el golpe sacudiera la confianza y provocara retiros masivos en las primeras horas tras la reapertura de la plataforma.

El ataque, ocurrido el 29 de octubre, ya había provocado un movimiento en la cúpula de la compañía: esta semana Binance anunció la salida de su director financiero, Kaiser Ng, y la llegada de Justin Yek, un relevo que la empresa presentó como planeado desde hacía meses y sin relación con el ciberataque.

Lea también: Binance cambia de director financiero días después del hackeo récord de 6.300 millones de dólares

También te puede interesar: Hackeo a Binance: la investigación apunta a la laptop de un ingeniero de la compañía

Foto utilizada para ilustrar la nota. Foto: Redes Sociales