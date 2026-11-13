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Resumen: Una acusación presentada en Luisiana vincula a seis personas de una red colombo-rusa con el narcotráfico y con el presunto apoyo a un grupo armado ilegal. Estos son los cargos y las penas que enfrentarían.

Una red colombo-rusa en la mira de EE. UU. por presuntos vínculos con las disidencias de las Farc

La justicia de Estados Unidos puso la lupa sobre una red que, según la acusación, habría usado el negocio de la cocaína para respaldar a las disidencias de las Farc. El Departamento de Justicia reveló una nueva acusación formal contra seis integrantes y colaboradores de una organización colombo-rusa, presentada ante un tribunal federal del Distrito Este de Luisiana.

Los señalados son cuatro rusos, un italiano y un colombiano. Se trata de Alexander, de 57 años; Luca, de 45; Oleg, de 39; Vitalii, de 41; Boris y el colombiano conocido con el alias Efata. La acusación sobre esta presunta red y su relación con las disidencias de las Farc fue conocida el 10 de noviembre de 2026.

¿De qué los acusan en Estados Unidos?

Los seis enfrentan cargos por conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cinco kilos o más de cocaína. Cuatro de ellos, además, están vinculados con una presunta operación para importar cientos de kilos de la droga hacia territorio estadounidense.

El punto más delicado es otro: dos de los rusos fueron acusados de conspirar para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Según el documento, ese apoyo habría consistido en la conspiración para importar la cocaína desde las disidencias de las Farc, conocidas como FARC-EP.

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Capturas en Colombia días antes

El caso ya había tenido movimientos en el país. El 6 de noviembre, la Fiscalía confirmó la captura, con fines de extradición, de dos ciudadanos rusos requeridos por la misma corte de Luisiana: uno fue ubicado en el muelle de Cartagena y el otro en el sector de El Poblado, en Medellín.

Según esa investigación, la estructura enviaba grandes cantidades de clorhidrato de cocaína hacia Estados Unidos y Europa en embarcaciones tipo velero, con salidas desde la Costa Atlántica y el Golfo de Urabá.

En el caso participaron la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), el FBI, Seguridad Nacional, la Policía Nacional de Colombia y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía colombiana, con apoyo de autoridades de Italia.

Las penas que podrían enfrentar

Por los cargos de narcotráfico, cada uno de los acusados enfrentaría una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión, que puede llegar hasta la cadena perpetua, y una multa de hasta 10 millones de dólares.

Para los dos rusos acusados de apoyo material a una organización terrorista, la pena podría ser de hasta 20 años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares, por su presunto apoyo a las disidencias de las Farc.

El fiscal federal David I. Courcelle recordó que la acusación es solo una alegación y que la culpabilidad de los procesados debe probarse más allá de toda duda razonable. Sobre las operaciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, afirmó: «La misión compartida del HSTF permanece inalterable: hacer cumplir las leyes del país y proteger al público al que nos enorgullece servir».

¿Qué es el FARC-EP, una de las disidencias de las Farc?

Para las autoridades estadounidenses, el FARC-EP es una de las disidencias de las Farc, surgida tras rechazar el acuerdo de paz de 2016 con el Gobierno colombiano. Lo describen como el grupo disidente más poderoso y violento del país.

Estados Unidos lo designó organización terrorista extranjera en diciembre de 2021. Esa clasificación es la que sustenta los cargos de apoyo material contra los dos rusos por su presunta relación con las disidencias de las Farc.

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Mientras avanza el proceso, los señalados de apoyar a las disidencias de las Farc deben responder ante la justicia. En Colombia, los dos rusos capturados siguen a disposición de las autoridades por el trámite de extradición solicitado por Estados Unidos.