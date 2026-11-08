Binance cambia de director financiero días después del hackeo récord de 6.300 millones de dólares

Resumen: Binance confirmó la salida de su director financiero, Kaiser Ng, tras más de cinco años en la empresa, y el ascenso de Justin Yek, exejecutivo de Airwallex. El relevo llega días después del ciberataque récord de 6.300 millones de dólares atribuido por el FBI al grupo norcoreano TraderTraitor, aunque la empresa asegura que la transición se planeó hace seis meses.

Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, anunció la salida de su director financiero, Kaiser Ng, apenas una semana y media después de sufrir un ciberataque récord de unos 6.300 millones de dólares, considerado el mayor robo de activos digitales de la historia y atribuido por el FBI a un grupo de hackers norcoreanos.

La compañía informó que el ejecutivo será reemplazado por Justin Yek, un financiero con paso por la firma global de pagos Airwallex, y aseguró que se trata de una transición planeada desde el último semestre, sin relación con el incidente de seguridad que sacudió a la plataforma el pasado 29 de octubre.

Una salida «planeada desde hace seis meses»

El anuncio lo hizo la codirectora ejecutiva de Binance, Yi He, quien explicó en un comunicado que Ng decidió dejar la empresa para emprender un nuevo proyecto tras más de cinco años en la empresa. «Kaiser Ng ha decidido emprender una nueva aventura después de más de cinco años en Binance, con un plan de transición implementado durante el último semestre», señaló la directiva.

Un portavoz de la empresa confirmó a Fox Business, según el reporte de Bradford Betz, que el relevo en la dirección financiera no tiene ninguna conexión con el ciberataque, pues la transición se venía gestando desde hacía más de seis meses.

Ng se desempeñaba como director financiero de Binance desde enero de 2022 y antes había trabajado en Kraken, otra de las grandes plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo. Su salida se produce en uno de los momentos más delicados en la historia de la compañía, que todavía trabaja en la recuperación de los fondos robados y en el fortalecimiento de sus defensas de ciberseguridad.

¿Quién es Justin Yek, el nuevo director financiero?

El relevo de Ng será Justin Yek, quien hasta hace poco se desempeñaba como vicepresidente de finanzas de Airwallex, una firma global de pagos. Esa compañía había anunciado su ingreso en febrero de 2023 como jefe de finanzas estratégicas y desarrollo corporativo, destacando su experiencia previa en los bancos de inversión Morgan Stanley y Citi.

Yek agradeció la colaboración de Ng durante los meses de transición y se mostró optimista con su nuevo reto al frente de las finanzas de la plataforma: «Espero liderar nuestra organización financiera mientras seguimos escalando de manera responsable y cumpliendo nuestra misión global», afirmó.

El contexto: el mayor atraco de la historia de las criptomonedas

El cambio en la cúpula financiera llega en medio de la crisis dejada por el ataque del 29 de octubre, cuando hackers robaron unos 6.300 millones de dólares en criptomonedas de la plataforma en un ataque a sus sistemas. El FBI atribuyó el golpe a TraderTraitor, un grupo vinculado con Corea del Norte que también estuvo detrás del robo de 1.500 millones de dólares a la bolsa Bybit en febrero de 2025.

De acuerdo con la investigación de la propia empresa, reseñada por Oliver Knight en CoinDesk, los atacantes pasaron meses infiltrándose en Binance a través de una falsa entrevista de trabajo, con la que lograron comprometer el computador de un ingeniero y, desde allí, explotar sistemas internos para ejecutar transacciones no autorizadas.

En su balance del 3 de noviembre, Binance informó que unos 2.850 millones de dólares de los activos robados han sido congelados o interceptados con ayuda de socios de la industria, y que ya reabasteció cerca del 98 por ciento de los tokens afectados con fondos propios. La empresa reiteró que asumirá la totalidad de las pérdidas y que los usuarios no perderán su dinero.

El golpe, sin embargo, sí se sintió en la confianza de los clientes: tras la reapertura de los retiros, que estuvieron congelados durante varios días, los usuarios sacaron un saldo neto de unos 3.600 millones de dólares de la plataforma en las primeras horas, según el reporte de Anthony Ha en TechCrunch.

Binance también adelantó que incorporará expertos independientes en ciberseguridad para revisar el incidente y reveló que en lo corrido del año ha bloqueado 57 intentos sospechosos vinculados con Corea del Norte.

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