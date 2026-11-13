Resumen: La Policía Nacional de España detuvo en Madrid a un presunto yihadista en avanzado estado de radicalización que habría expresado su deseo de morir por la causa. Según los investigadores, movilizaba a seguidores en internet para acciones violentas. La Audiencia Nacional ordenó su prisión provisional.

Detienen en Madrid a un presunto yihadista que habría expresado su deseo de morir por la causa

La Policía Nacional de España detuvo en Madrid a un presunto yihadista que se encontraba en un avanzado estado de radicalización y que, según los investigadores, habría llegado a compartir su deseo de morir por la causa yihadista.

De acuerdo con las pesquisas, el hombre estaría movilizando a su comunidad de seguidores en internet para llevar a cabo acciones violentas de carácter terrorista. La Audiencia Nacional ordenó su ingreso en prisión provisional.

Foto: Policía Nacional de España

Una investigación que comenzó el año pasado

El proceso arrancó cuando expertos antiterroristas detectaron a una persona altamente radicalizada ubicada en España. Los agentes constataron que compartía contenido extremadamente violento y que había asumido el ideario de organizaciones como las Brigadas de Izzeddine Al Qasam, el Estado Islámico y Al Qaeda.

Los investigadores señalan además que el detenido se estaría autocapacitando todos los días, por lo que su perfil supondría un grave riesgo para la seguridad nacional. Para las autoridades, no se limitaba a consumir propaganda yihadista: también estaría tratando de impulsar acciones violentas entre quienes lo seguían en la red, con una actividad fundamentada en la llamada yihad islámica.

Detención y registro

El hombre fue arrestado el pasado martes por los delitos de autoadoctrinamiento terrorista y adoctrinamiento a terceros. Durante el registro de su vivienda, los agentes intervinieron material informático que ahora está siendo analizado por los especialistas de la Policía Nacional.

La operación fue adelantada por agentes de la Comisaría General de Información, junto con la Brigada Provincial de Información de Madrid. La investigación estuvo dirigida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número 6 de ese tribunal, cuyo titular decretó el ingreso en prisión del arrestado.

Qué castiga el Código Penal español

Según el texto del artículo 575.2 del Código Penal español, publicado en el BOE, se castiga con prisión de dos a cinco años a quien, con la finalidad de capacitarse para cometer delitos de terrorismo, se adiestra por sí mismo. La norma entiende que lo comete quien accede de manera habitual a contenidos en línea idóneos para incitar a la incorporación a una organización terrorista o a colaborar con ella, o quien adquiere o tiene en su poder documentos con ese carácter.

En este caso, según los investigadores, el seguimiento que el detenido tenía en redes sociales era uno de los factores que más preocupaba a los agentes, pues su capacidad de influencia sobre otros usuarios aumentaba el riesgo que su perfil representaba para la seguridad nacional.

El yihadismo en España, en cifras

El caso se produce en un país que mantiene el nivel 4 de 5 en su escala de alerta antiterrorista desde junio de 2015, un nivel que no ha subido al máximo. Esa escala mide la amenaza de atentados y activa medidas de prevención y vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad.

Según el Balance del terrorismo en España en 2025, elaborado por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, cien personas fueron detenidas el año pasado en el país por terrorismo yihadista, la cifra más alta desde 2004, el año de los atentados del 11 de marzo en Madrid. El informe sitúa el yihadismo como la principal amenaza para España.

El mismo balance señala que la guerra en Gaza ha sido uno de los principales catalizadores de la radicalización yihadista en los últimos años: un 13 % de los detenidos en 2025 mostraba afinidad con grupos como Hamás, las Brigadas de Ezedín Al-Qassam o Hizbulá, algo que no se había registrado antes con esa magnitud. También indica que el 70 % de los arrestados que llegaron a juicio terminaron condenados.

Qué falta por conocer

Hasta ahora la Policía Nacional no ha revelado la identidad del detenido ni su nacionalidad, y tampoco ha precisado cuántos seguidores tenía en las redes ni si existen otras personas investigadas. El material informático intervenido durante el registro sigue en análisis, un trabajo que podría aportar nuevos elementos a la investigación en las próximas semanas.

El detenido permanece en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional mientras avanza el proceso.

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Foto: Policía Nacional de España