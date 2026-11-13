Imagen de referencia. Foto: Israel Torres / Pexels.

Resumen: Las alertas de los asistentes de inteligencia artificial tienen alcances distintos. Estos son los reportes oficiales que conviene revisar.

ChatGPT y Claude también tropiezan con Microsoft: las fallas se extienden a sus conexiones

Los problemas de ChatGPT para conectarse con Microsoft 365 y las fallas reportadas por Claude encendieron las alertas el 13 de noviembre. Aunque los dos asistentes de inteligencia artificial registran dificultades, no todos los errores corresponden al mismo incidente ni significan una caída completa de ambas plataformas.

OpenAI mantiene abierta una investigación sobre los conectores de Microsoft que utiliza su asistente. Anthropic, por su parte, reporta dificultades con esa misma integración y, además, un incidente independiente que afecta el funcionamiento de varios servicios de Claude durante la mañana.

La diferencia importa para quienes usan estas herramientas en el trabajo: una cosa es que el asistente no pueda consultar información de una cuenta de Microsoft y otra que existan errores al usar la plataforma. Los reportes oficiales describen afectaciones distintas, que deben revisarse por separado.

¿Qué está fallando en ChatGPT?

La página de estado de OpenAI identifica el problema como errores elevados en el conector de Microsoft 365. La empresa señala que las conexiones nuevas pueden fallar y que las herramientas vinculadas no funcionan como se esperaba, mientras continúa investigando.

Ese aviso se refiere a la integración con Microsoft. Por eso, no permite afirmar que ChatGPT esté completamente fuera de servicio o que todas sus conversaciones presenten el mismo problema. El alcance comunicado por la compañía está concentrado en esas conexiones y herramientas.

Los conectores permiten integrar servicios externos con los asistentes. Cuando falla esa conexión, las tareas que dependen de la información del servicio vinculado pueden verse afectadas, aunque el aviso no describa una interrupción de todas las funciones del chatbot.

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Claude tiene dos reportes que no deben confundirse

En el caso de Anthropic, el incidente del conector Microsoft 365 comenzó el 12 de noviembre. La compañía informó de errores y respuestas lentas al consultar correo, SharePoint, chats de Teams y calendario, además de dificultades para completar conexiones nuevas.

En una actualización posterior, Anthropic atribuyó ese problema a un incidente del servicio de Microsoft 365. Explicó que las herramientas de correo, calendario y búsqueda seguían fallando en la mayoría de las solicitudes y que Claude for Outlook también permanecía afectado.

Sin embargo, ese no es el único aviso vigente. El 13 de noviembre, a las 8:09 de la mañana, hora de Colombia, Anthropic abrió otro reporte por rendimiento degradado en claude.ai, la interfaz de programación de aplicaciones de Claude y Claude Code.

A las 8:52 de la mañana, amplió la investigación a los conectores, incluidos Claude Docs y Claude Sheets. En ese reporte la empresa no estableció que la causa fuera Microsoft, por lo que no corresponde atribuir automáticamente todos esos errores a la interrupción de Microsoft 365.

Además, una dificultad de autenticación registrada más temprano ya figuraba como resuelta a las 6:58 de la mañana de Colombia. Ese cierre no debe confundirse con la solución del incidente posterior ni con la recuperación del conector de Microsoft, que seguía abierto.

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El estado de Microsoft sigue bajo revisión

El portal oficial de Microsoft mantiene una advertencia de degradación del servicio para Microsoft 365 empresarial y productos de consumo. El mensaje indica que los usuarios pueden no lograr conectarse a varios servicios de la compañía.

Para saber qué ocurre con una tarea específica, conviene distinguir el servicio utilizado y la función que falla. Los tableros oficiales de OpenAI, Anthropic y Microsoft permiten consultar cada incidente y sus actualizaciones, sin asumir que una mejora anunciada para una herramienta significa que todas las demás ya se recuperaron.

La revisión de estos reportes durante la mañana del 13 de noviembre muestra, entonces, un escenario con distintos frentes: ChatGPT con problemas en su integración Microsoft 365, Claude con esa misma conexión afectada y con otra investigación de rendimiento abierta. Los avisos consultados aún no daban por resueltas esas afectaciones.