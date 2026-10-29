Resumen: Binance reveló los primeros resultados de su investigación sobre el presunto hackeo que podría superar los 6.300 millones de dólares: la pista apunta a la laptop comprometida de un ingeniero de DevOps. La empresa asegura que no hubo filtración de claves privadas, que unos 3.000 millones ya fueron congelados y que cubrirá todas las pérdidas con su fondo SAFU. Los retiros siguen suspendidos y el bitcóin cayó por debajo de los 78.000 dólares.

Hackeo a Binance: la investigación apunta a la laptop de un ingeniero de la compañía

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, entregó los primeros resultados de su investigación interna sobre el presunto hackeo que sacudió al sector cripto, y la principal pista apunta a un punto tan insospechado como sensible: el computador portátil de uno de sus propios ingenieros.

En una serie de comunicados publicados en sus canales oficiales, la compañía explicó que la investigación preliminar sugiere que el incidente de seguridad podría haberse originado en la laptop comprometida de un ingeniero de DevOps, desde la cual el atacante habría logrado acceder a un contenedor de servicios y enviar transacciones de retiro no autorizadas.

La empresa fue enfática en un punto clave para sus usuarios: aseguró que, hasta el momento, no se ha encontrado evidencia de que las claves privadas de las billeteras hayan sido filtradas, y prometió publicar un informe técnico detallado cuando la investigación concluya y los hechos estén completamente verificados.

Un impacto estimado en 6.300 millones de dólares

De acuerdo con el balance preliminar entregado por Binance, el impacto total del incidente estaría alrededor de los 6.300 millones de dólares, una cifra que lo convertiría en el mayor hackeo en la historia de las criptomonedas. De ese monto, unos 3.000 millones de dólares ya han sido congelados en la cadena de bloques con la ayuda de socios del ecosistema, entre ellos los emisores de las principales monedas estables.

«Nuestros equipos continúan trabajando estrechamente con las fuerzas del orden, emisores, firmas de inteligencia blockchain y socios de la industria para rastrear y congelar activos adicionales», señaló la plataforma, que insistió en que solo compartirá cifras confirmadas y que los fondos de los usuarios están seguros.

La firma de análisis Chainalysis calculó que aproximadamente 5.910 millones de dólares habrían sido sustraídos al momento del presunto ataque, mientras los emisores de monedas estables reportaban congelamientos millonarios: Tether informó cerca de 1.570 millones de dólares en USDT y Circle más de 800 millones en USDC vinculados al incidente.

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Binance cubrirá todas las pérdidas

La compañía reiteró que asumirá la totalidad de las pérdidas a través de su fondo de emergencia SAFU (Fondo de Activos Seguros para los Usuarios, por sus siglas en inglés) y de los recursos propios de la empresa, una reserva creada precisamente para proteger a los clientes en situaciones extremas como esta.

Como medida inmediata, los depósitos y retiros siguen suspendidos temporalmente mientras se completan las verificaciones de seguridad, y fueron revocadas las autorizaciones de las direcciones afectadas. Binance también adelantó que publicará una prueba de reservas actualizada una vez termine el proceso de reposición de activos.

Expertos consultados por medios internacionales advierten, eso sí, que congelar los fondos es apenas el primer paso. «Un congelamiento detiene el movimiento del dinero, y la recuperación sigue un proceso legal», explicó Ari Redbord, directivo de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, quien recordó que devolver los activos a sus dueños puede tomar meses e incluso años, porque requiere coordinación entre autoridades, plataformas y emisores de tokens.

El cofundador de la plataforma, Changpeng Zhao, quien ya no la administra pero sigue siendo su mayor accionista, respaldó públicamente el manejo de la crisis y afirmó que espera que los fondos de todos los usuarios queden completamente cubiertos. Entre tanto, Binance.US, la plataforma separada que opera en Estados Unidos, aseguró que no se ha visto afectada por el incidente.

El mercado sigue sacudido

La revelación del posible origen del ataque no calmó a los mercados: el bitcóin caía más del 4 por ciento y se negociaba por debajo de los 78.000 dólares, su nivel más bajo en semanas, mientras los inversores digieren la magnitud de lo que podría ser el mayor robo de criptoactivos jamás registrado.

De confirmarse las cifras, el golpe a Binance superaría ampliamente el hackeo a Bybit de febrero de 2025, cuando fueron robados unos 1.500 millones de dólares en un ataque atribuido a hackers norcoreanos, hasta ahora el mayor robo confirmado del sector.

Las autoridades y las firmas de inteligencia blockchain ya trabajan con la compañía para confirmar la identidad de los responsables, mientras la empresa pidió a sus usuarios informarse únicamente por los canales oficiales y mantenerse alerta ante posibles estafas que aprovechen la coyuntura.

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